Voici deux vins faits par des femmes pour célébrer la fête des Mères : Marta Casas chez Parès Balta et Anne Collard à son domaine du même nom. Deux vins tout en finesse et en fraîcheur, plein d’éclat et gouleyant, qui mettront un sourire aux lèvres. Et pour accompagner le gâteau miel et pistache, un grand vin de Sauternes. Cher, certes, mais on le consomme en petites quantités et il se garde très bien trois ou quatre jours une fois ouvert.

Festif : la vie en rose et en bulles

Rien de tel qu’un vin effervescent pour célébrer ! Et pas seulement pour l’apéro : sa polyvalence lui permet d’accompagner une grande sélection de plats. La famille Cusiné est un leader en Catalogne de la viticulture en bio et en biodynamie. Elle se spécialise dans l’élaboration de cavas, et ses deux cuvées d’entrée de gamme, le Brut et le Pink, offrent un excellent rapport qualité-prix. Le Pink, d’un rosé éclatant, est aussi tout indiqué pour le printemps. Son joli nez aux accents de petits fruits et de pommes rouges est charmeur. Des notes d’agrumes et d’herbes apportent de la nuance. En bouche, le vin est simplement délicieux : sec, léger, frais et tonique, simple, mais harmonieux, avec des bulles fines et persistantes. Difficile de demander plus à ce prix ! Parfait pour l’apéro, le brunch, des sushis, des crevettes grillées, des tacos de poisson ou une salade de melon au prosciutto.

Garde : de 2 à 3 ans

Parés Baltà Pink Cava, 18,50 $, (12888043), 11,5 %, bio

Abordable : ode au fruité du grenache

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Vignoble Anne Collard Shi Fu Mi Vin de France 2021

Anne Collard est propriétaire avec son mari, François, du domaine Mourgues du Grès, dans les Costières de Nîmes. Mais son amour du grenache l’a emmenée dans le sud du Rhône pour y explorer ses expressions. La viticulture est en bio et en biodynamie – les vins seront certifiés à partir du millésime 2022. Ce vin est une ode au fruité du grenache. Le nez est tout plein de pomme rouge, de cerise, de jujube à la framboise, avec des notes de poivre, d’épices, de garrigue. La bouche est toute aussi fruitée, avec de l’éclat et beaucoup de fraîcheur. Elle fait aussi preuve de matière : large et ample, avec une pointe de chaleur. Tout le caractère fruité, rond, gouleyant du grenache, avec une matière mûre et peu de tanins. Servir frais avec des ailes de poulet, des penne arrabiata, un burger maison, voire une morue avec tomates, olives et pommes de terre.

Garde : de 1 à 2 ans

Vignoble Anne Collard Shi Fu Mi Vin de France 2021, 19,80 $, (15273722), 13,5 %

Gâterie : redécouvrir le vin doux

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Château Bastor-Lamontagne Sauternes 2019

Nous avons beaucoup diminué notre consommation de vins doux. À une époque, ils faisaient pourtant fureur ! Il n’y a pas une cour d’Europe qui n’en a pas rempli ses caves. Les grands vins doux sont des vins singuliers, d’une rare complexité, qui peuvent procurer beaucoup de plaisir et être de longue garde. On devrait les revisiter de temps en temps. Voici l’occasion parfaite : pour accompagner notre gâteau miel et pistache de la semaine. Le Bastor-Lamontagne 2019 exhibe un nez mûr, riche et complexe, avec des arômes de pêche au sirop, d’abricot, d’agrumes confits et de délicates notes de miel, de cire d’abeille et de champignon. La bouche est onctueuse, mais avec une superbe fraîcheur qui lui donne grâce et élan, et s’étire sur des notes épicées. Aussi délicieux avec du salé : foie gras ou fromage bleu sur pain d’épices, fromage triple crème avec compote d’abricot au gingembre.

Garde : de 8 à 10 ans

Château Bastor-Lamontagne Sauternes 2019, 31,50 $, (11016067), 13 %, bio

