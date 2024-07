Pour sa huitième édition, le Festival des bières de Laval, qui se déroule au Centre de la nature de Laval, se diversifie en offrant aux festivaliers un kiosque consacré aux vins québécois. Ces derniers pourront ainsi découvrir les vins de la Maison agricole Joy Hill de Frelighsburg, du Château de cartes de Dunham, du Château Taillefer Lafon de Laval et du vignoble itinérant Foraine.

Comme il s’agit avant tout d’un festival de bière, l’offre brassicole revient en force avec plus de 40 microbrasseries présentes sur le site. Plusieurs nouvelles venues au festival seront de la partie, dont Robin – Bière naturelle de Waterloo et ses brassins affinés en barriques, Gaspard brasserie artisanale de Boucherville et ses offrandes houblonnées ainsi que la festive Brasserie Barabas de Sainte-Barbe. Les montréalaises La Chope Angus, Wills, 4 Origines, L’amère à boire et Passenger Brewing Co. seront également du nombre.

Côté bouffe, les propositions variées seront susceptibles de plaire à tous les palais avec entre autres des kiosques de pizza (Morso), paella (Marisol), charcuteries (Fou du cochon), nourriture portugaise (Portugalix) et viandes sauvages (Sapré Charles).

PHOTO CAMILLE GLADU-DROUIN, FOURNIE PAR LE FESTIVAL DES BIÈRES DE LAVAL Le Festival des bières de Laval se déroule au Centre de la nature de Laval.

PHOTO CAMILLE GLADU-DROUIN, FOURNIE PAR LE FESTIVAL DES BIÈRES DE LAVAL Le festival propose cette année un kiosque consacré aux vins québécois.

PHOTO CAMILLE GLADU-DROUIN, FOURNIE PAR LE FESTIVAL DES BIÈRES DE LAVAL Le Festival des bières de Laval s’est toujours efforcé de proposer aux visiteurs une programmation diversifiée.

PHOTO CAMILLE GLADU-DROUIN, FOURNIE PAR LE FESTIVAL DES BIÈRES DE LAVAL Le festival demeure familial et différentes activités leur sont proposées, comme le maquillage. 1 /4







Au fil des ans, le Festival des bières de Laval s’est toujours efforcé de proposer aux visiteurs une programmation diversifiée. Cette année ne fait pas exception puisque les humoristes Douaa, Étienne Dano, Coco Béliveau et Alexandre Bisaillon seront sur scène, alors que l’animation musicale sera assurée par Jérôme 50, Émile Bilodeau, Calamine et Gab Bouchard. De plus, des conférences et ateliers de dégustation, des sessions de DJ et même une rencontre avec un forgeron complètent l’offre. Les enfants ne sont pas en reste avec du cirque, du maquillage, des jeux gonflables et les trampolines de iSaute.

Enfin, la bière officielle du festival, la Festivalloise, une création conjointe des microbrasseries Lagabière et Les Insulaires, sera disponible en dégustation. Il s’agit d’une lager d’inspiration mexicaine à la lime.

Du 12 au 14 juillet au Centre de la nature de Laval.

