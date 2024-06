Maison agricole Joy Hill, à Frelighsburg, ouvre enfin sa grande porte de garage pour accueillir la clientèle, dès le samedi 15 juin.

Ce sera possible de magasiner les bouteilles dans la lumineuse boutique, mais aussi de s’installer sur la terrasse pour déguster.

En plus des cuvées de Joy Hill, il y aura celles de Pastoral, nouvelle étiquette de négoce lancée par la même équipe. Elle met de l’avant des boissons hybrides et expérimentales, comme la cuvée Avant les lumières, un assemblage de frontenac blanc et de riesling qui ont fermenté sur des marcs de grüner veltliner, de riesling et de chardonnay. Il y a aussi des « piquettes » au taux d’alcool fort gentil.

À grignoter, on pourra commander les viandes de Charcuterie Scotstown, les fromages de La Station, de Missiska et de la Fromagerie Les Broussailles, puis les chips bien-aimés de Miett. La Maison sera ouverte du mercredi au samedi, de 11 h à 18 h, et le dimanche jusqu’à 17 h.

85, chemin de Richford, Frelighsburg

Consultez le site de Joy Hill