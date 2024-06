La hausse de popularité du rosé des dernières années a fait augmenter le choix de produits. Voici des conseils et des suggestions pour trouver un vin qui vous sied.

Les meilleurs ne sont pas toujours les plus chers

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Cazal Viel Vieilles Vignes

Il n’y a pas que la vente de rosés qui a connu une hausse, le prix des bouteilles aussi. Si bien que plus de la moitié des rosés offerts au Québec coûtent plus de 20 $. Pourtant, après une dégustation exhaustive, plusieurs bouteilles à moins de 15 $ valent le détour. C’est le cas de ce rosé du Languedoc produit par la maison Laurent Miquel. Le domaine familial cultive plus de 200 hectares dans le sud de la France, dont les vignes du Château Cazal Viel à Saint-Chinian. Ce rosé est un assemblage de cinsault et de syrah. Les parfums de framboise et de garrigues remplissent le verre. La bouche est juteuse, fruitée et les arômes sont persistants. Tout ça pour moins de 15 $ !

Cazal Viel Vieilles Vignes, (10510354), 13,50 $

Consultez la fiche de la SAQ

Plus de couleur, plus de goût

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Meinklang 2023

Lancé dans les années 1980, par la vigneronne Régine Sumeire, le rosé pâle de Provence est maintenant copié par toutes les régions viticoles, même au Québec. Or, à force de réduire la couleur, les rosés perdent de la texture et des arômes, soutenait l’œnologue Olivier Nasles lors de son mandat comme vice-président des vins de Provence. Ce rosé d’Autriche démontre bien qu’avec plus de couleur, le rosé est plus goûteux. La famille Michlits réunit deux cépages typiques, le zweigelt et le blaufränkisch. Le bouquet de cerise, de violette et de lilas est invitant. Avec son goût fruité, servez-le à table avec des grillades.

Meinklang 2023, (14974797), 20,45 $

Consultez la fiche de la SAQ

Rosé de l’année

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Bargemone Côteaux d’Aix-en-Provence 2023

La Provence est le plus grand producteur de vins rosés au monde. Parmi les bouteilles produites, moins de 1 % sont destinées à être mises en cave. Pour éviter les déceptions, privilégiez les rosés mis en vente cette année, soit ceux de la vendange 2023. C’est le cas de ce rosé du domaine Bargemone. Établi au nord d’Aix-en-Provence, le vignoble produit un rosé qui se démarque avec ses notes de pêche, d’amande et de fleurs. La texture onctueuse en bouche fait place aux arômes de fruits. L’assemblage composé en majorité de syrah apporte une certaine structure. Il est complété par du grenache, du cabernet-sauvignon (de plus en plus rare en Provence) ainsi que des variétés moins connues comme le caladoc et la counoise. Un mot : délicieux !

Bargemone Côteaux d’Aix-en-Provence 2023, (15157836), 20,30 $

Consultez la fiche de la SAQ

Ne boudez plus les vins embouteillés au Québec

PHOTO TIRÉE DU SITE DE STEFANO FAITA Rosé, Stefano Faita

Pour réduire les émissions de carbone liées au transport du vin, les vignerons, les importateurs et même la SAQ s’intéressent de nouveau aux vins embouteillés au Québec. Certains sont offerts à la SAQ et d’autres se trouvent en épicerie. Avons-nous toujours raison de bouder ces cuvées ? La réponse est non. Ce rosé produit pour Stefano Faita le prouve. Le chef a mandaté une équipe chevronnée afin de trouver les meilleurs raisins au meilleur prix. Leur choix s’est porté sur le sud de l’Italie où est produit ce rosé bio à base de nero d’Avola. Le tout est ensuite expédié au Québec et embouteillé ici. Le résultat est convaincant avec des parfums de melon et de pêche. En bouche, l’attaque est juteuse et se prolonge avec une subtile amertume qui permet une foule d’accords à table.

Rosé, Stefano Faita, 16,29 $, offert dans les épiceries et les dépanneurs

Consultez la page du vin

Petite, moyenne, grande soif

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Le Pive Gris Sable de Camargue

Le Pive gris est le rosé le plus connu (et le plus apprécié) des Québécois. Il a changé d’étiquette, mais il est toujours aussi bon. Ce nouvel habillage souligne le passage en appellation d’origine contrôlée du terroir sable de Camargue. Les vignes de grenache gris et noir, de merlot et de syrah poussent à quelques kilomètres de la mer dans un environnement unique. Ça se reflète dans la bouteille avec les nuances d’agrumes, de sel de mer et de fleurs. Son atout : il est offert en canette, en bouteille de 750 ml ainsi qu’en vinier. Ce dernier permet d’en profiter tout l’été à bon prix, car le format de trois litres revient à 13,50 $ la bouteille. Un autre vigneron offre son rosé en format de 375 ml et de 1,5 L. Il s’agit de la cuvée Cote des Roses de Gérard Bertrand (13845791), dont le 2023 est aussi délicieux.

Le Pive Gris Sable de Camargue, (11372766), 17,50 $

Consultez la fiche de la SAQ