Le vin rosé est tout indiqué pour des journées estivales. Mais des blancs et des rouges agréables à boire par temps chaud, ça existe aussi ! Certains sont évidents : des rieslings allemands, des vinho verde, de nombreux beaujolais. Ce sont des vins faibles en alcool, peu tanniques et dotés d’une acidité rafraîchissante. En voici trois autres. Ce qu’ils ont tous en commun : ils doivent être servis frais, y compris les rouges.

Classique : belle acidité, belle tenue

Le xarello est un vieux cépage catalan, prisé pour l’élaboration du cava, grâce, entre autres, à sa très bonne acidité. Mais c’est aussi un des cépages les plus qualitatifs pour l’élaboration de vins blancs secs. Plutôt neutre côté arômes, c’est cependant un excellent lecteur de terroir, et ses vins sont devenus des classiques du Penedès. La cuvée Il Logic de Sumarroca épate toujours par son excellent rapport qualité-prix. Elle s’ouvre sur un joli nez, peu fruité, aux notes de zestes, d’herbes, de poire et d’olives vertes. Sec et savoureux, c’est un vin léger, mais qui impressionne par sa matière, sa tenue et son relief. Une acidité salivante ainsi qu’une impression minérale et saline allongent la finale et appellent un deuxième verre. Parfait pour l’apéro, il accompagnera aussi des tapas avec olives, anchois, sardines ou des crevettes grillées.

Garde : de 1 à 2 ans

Sumarroca Il Logic Penedès 2023, 19,05 $ (15115901), 11,5 %, bio

Abordable : rouge gouleyant

On ne pense pas d’emblée aux cahors pour des vins légers ! Leur surnom de « vin noir » désignait en effet des vins sombres et puissants. Ce que le cépage malbec peut assurément produire. Mais il peut aussi être d’un charme fou et, dans les terroirs plus calcaires de la région, donner des vins très fruités, avec beaucoup d’éclat, de fraîcheur et de gourmandise. Et c’est exactement le style de cette cuvée. Elle a la couleur violacée intense du malbec, et un nez sombre et dense avec des notes de mûre, de bleuet, de terre noire, de réglisse et de fleurs mauves. Puis la bouche est fraîche et pimpante, pleine de vitalité, avec de légers tanins qui apportent de la mâche. Un vin avec de la structure, mais qui reste gouleyant. Saucisses ou côtelettes d’agneau au barbecue, hamburger maison.

Garde : de 2 à 3 ans

Combel-la-Serre Le Pur Fruit du Causse Cahors 2022, 19,30 $ (12956481), 12,5 %, bio

Gâterie : un pinot de choix

Le pinot noir est cultivé un peu partout dans le monde. En revanche, les grands vins qui en sont issus sont moins fréquents et, surtout, ils sont souvent très chers. Provenant de la vallée de la Loire, celui-ci incorpore un peu de gamay, mais affiche essentiellement un profil de pinot. Et s’il était bourguignon ou californien, il coûterait sûrement pas mal plus cher. Quel merveilleux nez ! Parfumé, hyper fin et fondu. Des arômes de fruits rouges, de fleurs et d’épices se mêlent à des notes de sous-bois et d’humus. La bouche fait preuve de matière, mais surtout d’une grande finesse, et de légers tanins au grain très fin sont presque soyeux. Un végétal noble donne du répondant au fruit et s’étire en finale. À faire goûter à l’aveugle : son origine et son prix seront sûrement débattus ! Tout indiqué pour des ris de veau, une volaille aux champignons, un magret aux petits fruits.

Garde : de 3 à 4 ans

Domaine des Huards Le Pressoir 2021, 29,95 $ (11154021), 12 %, bio

