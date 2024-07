Qu’est-ce que l’acidité volatile, ou la « vol », comme disent les pros ? Je vous éviterai les détails techniques, mais on fait référence à des arômes légèrement vinaigrés ou de crayon-feutre, dus à la présence d’acide acétique ou d’acétate d’éthyle. Comme c’est souvent le cas, leur acceptabilité dépend de leur intensité et de la tolérance individuelle de chacun. À dose très faible, on ne les sent pas. À dose modérée, ils apportent de l’éclat aux arômes et de la fraîcheur au vin. À dose trop élevée, ça devient un défaut.

Aubaine

Un blanc du Douro tout en fraîcheur

Les spectaculaires vignobles escarpés du Douro donnent naissance aux portos et à de nombreux vins rouges puissants qui font la réputation de la région. Mais tout n’est pas chaud et aride dans la vallée : des variations dans l’altitude et dans l’exposition peuvent tempérer le climat et permettre l’élaboration de vins rouges plus légers, ainsi que de vins blancs qui peuvent surprendre par leur fraîcheur. Le Planalto est un assemblage de sept cépages locaux : viosinho, malvasia, gouveio, arinto, códega, rabigato et moscatel. Léger, sec et frais, avec des notes d’agrumes, de pomme verte et de fleurs blanches, il offre un léger gras, puis une bouche fraîche aux accents de zestes. Une légère impression saline en finale ajoute de l’intérêt. Pas très long, et plutôt simple, il est cependant très bien fait et offre un très bon rapport qualité-prix. Salades estivales, poissons grillés.

Garde : à boire

Casa Ferreirinha Planalto Reserva Douro 2022, 13,45 $ (13189594), 12,5 %

Abordable

D’un grand domaine autrichien

Les vins autrichiens sont de plus en plus présents sur nos tablettes. Pourtant, la production nationale est petite. L’Autriche compte 45 000 hectares de vignes ; la région de Bordeaux en compte plus de 100 000. Nous sommes aussi choyés d’avoir les vins de plusieurs des meilleurs domaines. Heinrich en fait assurément partie. Pionnier de la biodynamie, le couple Heinrich élabore des vins pleins d’éclat et de vitalité, et d’un très bon rapport qualité-prix. Assemblage de zweigelt, de blaufränkisch et de st-laurent, le Naked Red offre un nez charmeur de fruit mûr, bleuet, cerise, fraise, avec une pointe herbacée et florale, et un joli végétal qui apporte de la fraîcheur. La bouche est légère et gourmande, mais fait aussi preuve de relief avec de légers tanins et de la mâche, et une finale toute en fraîcheur. Pizza aux légumes grillés, grilled cheese, côtelettes de porc et ratatouille.

Garde : à boire

Heinrich Naked Red Vin d’Autriche, 21,30 $ (14729484), 12,5 %, bio

Découverte

De la gueule et de l’éclat

Ce vin me charme à tout coup, mais il ne fera pas l’unanimité : il a de la gueule ! Tiago Teles cultive ses vignes, élabore ses vins de façon très naturelle, et conçoit de véritables vins de terroir. La cuvée Gilda, à base d’alfrocheiro surtout, avec un peu de baga et de trincadeira, s’ouvre sur un nez sombre, complexe. Des notes animales se mêlent à des arômes de fruit rouge et noir, de terre et d’anis. Et quel éclat ! Une matière fruitée mûre sous-tend une bouche savoureuse, avec des tanins fermes et une finale serrée, à la forte impression minérale. Mais le tout est porté par une grande fraîcheur et un peu d’acidité volatile donne encore plus d’éclat. Profond, complexe, mais aussi hyper frais et tonique, il mérite un passage en carafe. Poulet barbecue, viandes rouges grillées, salade de haricots blancs au chorizo, et discussions animées !

Garde : de 3 à 4 ans

Tiago Teles Gilda Bairrada 2022, 27,65 $ (13629001), 14 %

