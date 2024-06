Je ne le dirai jamais assez : le contenant d’un vin n’a rien à voir avec sa qualité. On peut mettre de très bons vins en canettes ou en viniers. D’ailleurs, de nombreux contenants non traditionnels sont plus écologiques et plus légers, ce qui n’est pas négligeable lorsqu’on part en pique-nique. Mais si vous préférez une bouteille (pour aller avec le panier, la nappe à carreaux et la vaisselle), optez pour une bouteille légère et une capsule à vis, comme les trois vins de cette semaine.

Découverte : rosé gouleyant

On connaît le cépage blaufränkisch, indigène à l’Autriche et un des plus cultivés au pays. Mais on le retrouve surtout en vin rouge. En voici une version en rosé qui offre une expression différente des classiques rosés méditerranéens, très souvent à base de grenache, de cinsault ou de syrah. Issu de vignes cultivées dans la région de Leithaberg, réputée pour son blaufränkisch, il affiche une couleur pâle et révèle un nez fin et délicat aux notes de fruits rouges et d’épices, de poivre blanc. Vinifié en cuves inox, avec un court élevage sur lies, c’est un vin sec et léger, tout en fraîcheur, gouleyant, facile à boire et très passe-partout. Tout indiqué pour l’apéro, il accompagnera aussi une salade de petites crevettes, des rillettes de truite, une guédille de homard, une salade d’épinards et de fraises.

Garde : à boire

Tinhof Blaufränkisch Rosé Burgenland 2023, 22,10 $ (15313501) 12 %, bio

Local : pour une chaude journée au parc

Un vin très sec, léger, frais, simple et pimpant : parfait pour une chaude journée d’été ! Issu des cépages hybrides seyval, vidal et cayuga, cultivés sur les coteaux de Dunham, il combine harmonieusement leur caractère à la fois fruité et herbacé. Le nez, aromatique, s’ouvre sur des notes d’agrumes, de pomme verte, d’herbes et de fleurs blanches, avec une pointe de pêche. Les mêmes saveurs se développent en bouche et sont portées par une acidité tonique. Simple, mais très bien fait, il fait preuve de tenue et même d’une certaine longueur. Très rafraîchissant, il est tout indiqué pour une cuisine où brillent les agrumes et les saveurs acidulées : ceviche ou escabèche, salade fenouil et pamplemousse rose, poisson poché aux agrumes et aux herbes.

Garde : à boire

Union Libre UL Blanc 2022, 17,95 $ (13797979), 11,5 %

Classique : un bon Bardolino

J’avais suggéré ce vin l’été dernier comme une découverte : l’appellation Bardolino, bien qu’importante en volume de production, reste peu connue ou du moins peu estimée. Elle a connu sa part de surproduction de vins maigres et convenus destinés aux supermarchés. Mais ce vin est un exemple parfait de ce que devrait être un bon Bardolino, dans le style classique des vins de la région : sec, léger et pimpant, avec un fruité éclatant, mais aussi des notes d’herbes et de légers amers. De couleur très pâle, il offre un nez fin et très fruité, aux accents de cerise, de confiture de fraise, d’anis et d’herbes. Léger en bouche, avec un peu de gaz qui ajoute à sa fraîcheur, il offre aussi de la mâche avec de légers tanins et des amers qui appellent la table. Charcuterie, saucisses grillées, salade de pâtes au pesto, pizza aux légumes grillés.

Garde : à boire

Le Fraghe Bardolino 2022, 23,90 $ (14955713), 12,5 %, bio

