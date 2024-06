Il n’y a pas de liste d’ingrédients sur une bouteille de vin. Il est donc difficile de savoir ce qu’il contient en plus du raisin. Il n’est pas non plus facile de s’y retrouver parmi les différentes certifications. L’utilisation des mots « vin nature » n’est pas réglementée. Le seul vrai gage de qualité, ce sont les gens qui font le vin, d’où l’importance d’apprendre à les connaître, à savoir comment ils travaillent. Voici trois excellents domaines : ils cultivent la vigne en bio et en biodynamie, et élaborent des vins le plus naturellement possible.

Abordable : délicieuse cuvée de muscadet

Voilà un nom à retenir pour les amateurs de bon muscadet. Bonnet Huteau nous livre de nouveau en 2023 une délicieuse cuvée Les Bonnets Blancs. Et elle coûte près de deux dollars de moins que l’an dernier ! Issue des parcelles les plus précoces du domaine, tout cultivé en bio et en biodynamie, elle s’ouvre sur un nez discret, avec quelques notes de poire et de pomme, mais surtout de crème et d’amande avec une nette impression saline. La bouche offre de la texture, avec un joli gras apporté par l’élevage sur lies, mais tout en légèreté et en fraîcheur. De délicats amers nobles et des notes salines prolongent la finale. Sec, tonique et fin, il est très passe-partout. Apéritif par excellence, il accompagnera aussi des poissons grillés ou frits, un ceviche, des huîtres crues ou gratinées, des beignets de poisson, des pâtes aux fruits de mer.

Garde : de 1 à 2 ans

Bonnet Huteau Les Bonnets Blancs Muscadet Sèvre et Maine sur lie 2023, 19,75 $ (14240195), 12 %, bio

Classique : un cahors plein de vitalité

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine Cosse Maisonneuve Le Combal Cahors 2021

C’est un cahors classique du fait de sa couleur violacée profonde et de ses arômes sombres de mûre, de terre, avec des notes sanguines et un éclat floral. Mais avec la touche particulière de Cosse Maisonneuve et, surtout, un travail irréprochable à la vigne et au chai qui donne des vins pleins de vitalité, où puissance et fraîcheur s’entremêlent avec grâce. Très expressif, Le Combal 2021 offre des arômes complexes. La bouche, dense et serrée, fait preuve de matière et de tenue, avec des tanins modérés, fins et fermes, et toujours cet éclat, cette grande fraîcheur. Une valeur sûre, qui est toujours d’un excellent rapport qualité-prix et qui profitera d’un passage en carafe. Fait pour la table, il accompagnera viandes rouges et saucisses grillées, confit de canard, hamburger à l’agneau.

Garde : de 3 à 4 ans

Domaine Cosse Maisonneuve Le Combal Cahors 2021, 22,20 $ (10675001), 13 %

Découverte : vin vivant et en évolution

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Christophe Lindenlaub En Équilibre Riesling Alsace 2022

L’activité agricole de la famille Lindenlaub, les vignes n’en étaient qu’une partie, remonte à 1759. Christophe rejoint son père en 1999 et le domaine, toujours en polyculture, passe en bio en 2009. Pour pousser plus loin la recherche de pureté, il abandonne le recours au soufre dès 2014 et vinifie depuis sans intrants. Comme tous les bons vins nature, qui n’ont pas été matraqués d’additifs, c’est un vin vivant et en évolution. Il mérite donc d’être passé en carafe. À l’ouverture, il était très peu bavard, paraissait dominé par le végétal et plutôt mince. Trois jours après, il est devenu intensément aromatique (lime, pêche, fleurs blanches, pointe de miel) avec une bouche ample, épicée, de la matière, de la mâche et du tonus ! C’est un vin débordant d’énergie, à passer en carafe quelques heures et à partager avec des amis allumés. Matelote, risotto aux fruits de mer, rouleaux de printemps.

Garde : de 4 à 6 ans

Christophe Lindenlaub En Équilibre Riesling Alsace 2022, 31,25 $ (14509908), 12,5 %, bio

