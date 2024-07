(Québec) Dans le Vieux-Québec, la rue Saint-Jean est un arrêt prisé des touristes. C’est également l’endroit où se trouve Karibu, le premier centre d’interprétation des vins du Québec.

Des milliers de touristes visitent la ville de Québec chaque année. Mais ils n’ont pas tous le temps de se rendre dans les vignobles. Pour leur faire découvrir les vins d’ici, sans sortir de la ville, la sommelière Win Le Phan vient d’ouvrir un espace consacré au terroir du Québec. « On ne veut pas que le couple d’Américains parte seulement avec un contenant de sirop d’érable dans sa valise, dit-elle. On veut qu’il découvre les vins du Québec et qu’il les rapporte chez lui. »

Elle a nommé l’endroit Karibu. Un mot facile à retenir, précise la propriétaire. À l’entrée, un comptoir gourmand propose des sandwichs, des fromages et des charcuteries à emporter. Il y a aussi un espace cadeaux avec des produits du Québec, dont une centaine de vins différents.

La singularité du lieu se trouve à l’arrière de la boutique : au bar. La sommelière a créé un espace dégustation où il est possible de goûter aux différents produits. « Les thèmes et les vins présentés varient selon les arrivages, explique Win Le Phan. Parfois ce sera cinq rouges, cinq blancs, et on aura aussi des spiritueux. »

Karibu s’est donné comme mandat d’être le premier centre d’interprétation des vins du Québec. L’histoire de la viticulture québécoise, des informations sur les cépages et sur les pionniers du vignoble sont affichées en français et en anglais aux murs.

De la vigne au verre

Avant d’être passionnée de vin du Québec, Win Le Phan a été restauratrice. Sa famille originaire du Viêtnam a ouvert plusieurs restaurants à Québec, dont Dana et Madame Phan. Mais la jeune mère manquait de temps avec ses enfants. L’arrêt forcé de la pandémie l’a incitée à changer de carrière : elle s’est convertie au vin.

Après un stage au vignoble de l’Orpailleur, elle a planté un hectare de vignes avec son conjoint à Notre-Dame-des-Pins, en Beauce. « La vigne a gelé en 2023, raconte la vigneronne. On a tout replanté. » Les premiers raisins du domaine de la Vieille Grange devraient être prêts en 2026.

La femme d’affaires n’allait pas regarder ses vignes pousser sans rien faire. Elle a créé un projet pour parler de sa passion. Ainsi est né Karibu.

L’endroit lui permet également de renouer avec la restauration, puisqu’il comprend un restaurant de 50 places où le chef Mathieu Fraser revisite midi et soir des classiques québécois.

Les gens pensent que les vins du Québec sont chers et qu’ils ne sont servis que dans les grands restos. On va prouver le contraire. Un fish and chips avec un blanc du Québec, c’est délicieux. Win Le Phan, sommelière et propriétaire-fondatrice de Karibu

D’autres plats incontournables comme la poutine et le macaroni au fromage sont aussi proposés en accord avec les vins d’ici. Et pour ceux qui préfèrent accompagner le repas d’une boisson sans alcool, du jus de raisin du vignoble de l’Orpailleur se trouve sur la carte.

Karibu n’est qu’à ses débuts, mais Win Le Phan voit grand. Elle rêve entre autres d’organiser des conférences et des dégustations avec des vignerons québécois. « On ne peut pas se définir comme économusée, parce qu’on ne produit pas de vin sur place. Mais ça viendra », assure-t-elle.

La femme d’affaires envisage en effet de planter de la vigne sur le toit, une idée inspirée du vignoble urbain de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec à Montréal (ITHQ).

1124, rue Saint-Jean, Québec

À découvrir chez Karibu

En amphore

Après des années de travail, le domaine Girouard commercialise enfin les bouteilles de son vignoble planté en 2016 à Sutton. Les vins vinifiés avec les conseils de Jean-Paul Martin sont une grande réussite. En particulier l’assemblage de seyval, de frontenac blanc et de pinot gris nommé Altitude 220. Une partie de la cuvée est élevée en amphore afin d’éviter les notes de bois apportées par un élevage en fût. Le contenant de terre cuite a la particularité de diminuer l’acidité du vin. Les parfums de noyaux de pêche et de fruits se retrouvent dans une texture en bouche grasse et gourmande. En finale, le pinot gris apporte une subtile touche fumée typique qui prolonge le plaisir.

Exotique

Au nord du lac Saint-Pierre, à Yamachiche, le vignoble Beauchemin a beaucoup changé depuis son rachat par Liudmila Terzi et Richard Brasseur. Le couple a investi dans les infrastructures et, surtout, dans le travail dans le champ afin d’augmenter la qualité des vins. C’est réussi ! L’assemblage de variétés hybrides composé de louise swenson, de frontenac blanc, de vidal et d’osceola muscat est aromatique. On reconnaît l’ananas, la mangue et les fleurs blanches. L’élevage en cuve d’acier inoxydable met en évidence le profil fruité et rafraîchissant du vin. Une courte macération des peaux de quelques heures apporte juste assez de structure pour créer des accords avec les poissons et le poulet grillé.

