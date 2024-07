Les vins de la semaine

On dit souvent que le rosé peut se boire toute l’année. Mais en période de canicule, il nous fait plus souvent envie ! En voici un très abordable et passe-partout, et un autre plutôt fait pour la table. Et si vous mangez à l’extérieur, n’oubliez pas un seau (ou n’importe quel contenant) rempli moitié-moitié d’eau et de glace, pour garder vos bouteilles au frais. Y compris les rouges qui seront beaucoup plus digestes et agréables, légèrement rafraîchis.