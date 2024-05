Envie de se désaltérer lors d’une journée ensoleillée ? Voici notre sélection de nouvelles boissons locales à essayer cet été.

Gin spritz aux agrumes de Fou Gin

Fou Gin propose un premier prêt-à-boire qui combine à merveille le gin et le spritz. La boisson, composée du gin Bloom de la distillerie et de vrai jus de fruits, met en valeur les agrumes – le pamplemousse, la tangerine, la lime et l’orange sanguine. En plus, la canette est magnifiquement illustrée par l’artiste Felipe Arriagada-Nunez alias Chien Champion.

Du vin en canette avec la piquette Croisière

CAPTURE D’ÉCRAN D’UNE VIDÉO INSTAGRAM DU COMPTE LES SŒURS RACINES La piquette 2023 des Sœurs Racines

La piquette 2023 des Sœurs Racines nous fait voguer. Élaborée à partir des peaux de raisins de leur vignoble (Melons de Bourgogne, Chardonnay, Gewürztraminer, Pinot noir et Frontenac Gris), des pommiers sauvages et de pommes de Cidre Choinière ainsi que le jus de prunes et de poires de la Ferme Hayfield, la boisson hybride à la couleur rosée est parfaite pour se détendre près de la piscine.

De l’hydromel à la limonade

PHOTO FOURNIE PAR CRU D’ABEILLE Boisson hydromel style limonade de Cru d’Abeille

L’entreprise de Lévis Cru d’Abeille propose un hydromel réinventé à la saveur de limonade. Faible en alcool, la boisson à base de miel pur est brassée avec des citrons pour étancher la soif. En plus, le prêt-à-boire est gazéifié pour ajouter un peu de pétillant.

La Bête Verte avec le spiritueux de l’Absintherie des Cantons

PHOTO FOURNIE PAR L’ABSINTHERIE DES CANTONS La Bête Verte de l’Absintherie des Cantons

Envie d’un cocktail inattendu ? Essayer le tout premier prêt-à-boire à base d’absinthe du Canada de la microdistillerie de l’Absintherie des Cantons. La Bête verte marie l’intensité de l’absinthe verte avec le côté acidulé de la lime pour un résultat rafraîchissant et faible en alcool, parfait pour l’apéritif.

Limonades Oflore pour un mocktail tout en complexité

PHOTO FOURNIE PAR LIMONADES OFLORE Les limonades Oflore

Les Limonades Oflore, qui sont sans alcool, offrent un goût intéressant grâce à la fermentation. Les limonades sont naturellement pétillantes et se déclinent en plusieurs saveurs : verveine, citron, rose, hibiscus, lavande et sureau. La fermentation apporte en plus des notes fruitées aux élixirs acidulés.

Mate libre au melon d’eau sans sucre

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE MATE LIBRE Le nouveau Mate Libre au melon d’eau

Mate Libre, qui se spécialise dans les boissons de yerba maté, lance leur nouvelle infusion à saveur de melon d’eau. Une façon judicieuse de se désaltérer et de s’énergiser cet été.

Limonade locale à l’églantier et au sumac, un cocktail 100 % québécois

PHOTO FOURNIE PAR LA DISTILLERIE VENT DU NORD Limonade sauvage églantier & sumac de la Distillerie Vent du Nord et de Kwe Cocktails

La Distillerie Vent du Nord, de Baie-Comeau, offre leur premier prêt-à-boire, une version alcoolisée d’une sumacade – une limonade faite avec du sumac. En collaboration avec Kwe Cocktails, la boisson est agrémentée de l’Églantine, le spiritueux à la baie d’églantier et au myrique baumier de la distillerie. Une belle façon de savourer les ingrédients locaux.

Cidre citronnelle et houblon de Cidrerie Compton

PHOTO FOURNIE PAR LA CIDRERIE COMPTON Le cidre à la citronnelle et au houblon de la Cidrerie Compton

La citronnelle et le houblon sont les vedettes du nouveau cocktail de cidre de la Cidrerie Compton. Le cidre de soif présente des notes d’agrumes et de fruits tropicaux et une effervescence naturelle. Un combo parfait pour l’été.

Ranch Water de Comont

PHOTO FOURNIE PAR COMONT Ranch Water de Comont

La distillerie de Bedford, Comont, offre un nouveau cocktail tout droit sorti des contrées chaudes du Texas. Leur Ranch water, à base d’alcool d’agave, désaltère avec son mélange d’eau pétillante et ses notes de cactus, de menthe et de concombre.

Saison américaine d’Isle de Garde

PHOTO FOURNIE PAR ISLE DE GARDE La saison américaine d’Isle de Garde

La microbrasserie de La Petite-Patrie qui fête ses 10 ans lance une saison américaine pour les beaux jours. En bouche, la bière combine agrumes, camomille, fleurs de sureau et poivre blanc pour un résultat frais, sec et effervescent. La saison houblonnée à 5,6 % d’Isle de Garde promet une explosion de fruits à chaque gorgée.

