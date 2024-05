Fête des Mères Les vins de la semaine

Voici deux vins faits par des femmes pour célébrer la fête des Mères : Marta Casas chez Parès Balta et Anne Collard à son domaine du même nom. Deux vins tout en finesse et en fraîcheur, plein d’éclat et gouleyant, qui mettront un sourire aux lèvres. Et pour accompagner le gâteau miel et pistache, un grand vin de Sauternes. Cher, certes, mais on le consomme en petites quantités et il se garde très bien trois ou quatre jours une fois ouvert.