La semaine du cidre du Québec revient à partir du 2 mai pour une huitième édition qui vient mettre en valeur les artisans du cidre québécois, de plus en plus nombreux et de plus en plus talentueux.

L’évènement, qui dure en fait dix jours, permettra notamment de découvrir de nouvelles cuvées chez Ferme Cidricole Equinox ou à la Cidrerie Intrus, des ateliers seront proposés aux visiteurs dans plusieurs vergers, y compris à la Cidrerie Le Somnambule qui présentera les techniques avancées de co-fermentations et de macération ou encore à la Ciderie Black Creek qui proposera un atelier l’univers des pollinisateurs, essentiels à la production de fruits.

Des dégustations seront bien sûr organisées en différents endroits, comme au Grand Marché de Québec, au dépanneur Peluso Beaubien ou encore à la Fromagerie Ruban Bleu, de Châteauguay.

C’est sans compter les nombreux évènements accords mets et cidres qui se dérouleront au bar de l’ITHQ au restaurant La Belle et La Barbe de Saint-Hubert, au Domaine Sainte-Famille sur l’Île d’Orléans ou aux restaurants Nord des SPA Strom de L’Île-des-Sœurs et de Mont-Saint-Hilaire.

