Un vigneron pourrait paraître déçu si vous lui dites que son vin a le goût du cépage duquel il est tiré – ceux qui veulent élaborer de vrais vins de terroir préfèrent que ceux-ci reflètent leur lieu d’origine. Le sauvignon blanc et le viognier de cette semaine n’ont pas le caractère convenu, parfois caricatural, de leur cépage. Ils offrent plutôt une expression singulière et unique, marquée par leur environnement. Tout comme le vin rouge grec, même s’il est difficile à comparer vu la rareté du cépage !

Découverte : coup de cœur grec

Coup de cœur pour ce délicieux vin rouge grec, élaboré par Panayiotis Papagiannopoulos, sympathique et talentueux vigneron du domaine Tetramythos, distribué depuis le début d’avril (demandez si vous ne le trouvez pas !). Dans l’ouest du Péloponnèse, dans les montagnes d’Achaïe, surplombant le golfe de Corinthe, le domaine cultive des cépages indigènes et privilégie des vinifications très naturelles. Le mavro kalavrytino est un cépage local rare. Cultivé à 900 mètres d’altitude, il donne ici un vin frais et gouleyant, mais avec de la mâche et du caractère. Des notes animales et de terre s’expriment à l’ouverture, puis à l’aération apparaît un très joli fruit rouge, avec des arômes d’épices, de garrigue, d’olive noire. Léger, avec beaucoup de fraîcheur, il offre aussi de la tenue et de la mâche, plus de complexité qu’un simple vin glouglou, avec de légers tanins qui apportent du relief. Servir frais avec vos premières grillades ou un grand plateau de mezze.

Garde : de 2 à 3 ans

Tetramythos Mavro Kalavrytino Nature Peloponnèse 2021, 19,50 $, (11885457), 12,5 %, bio

Abordable : une coop qui se démarque

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ La Chablisienne Émotions Minérales Saint-Bris 2022

Le nombre de caves coopératives en France est sur le déclin, mais elles produisent toujours plus de 50 % des vins au pays. La majorité d’entre eux sont des vins simples, des vins de table et des vins de pays. Mais quelques coops se démarquent par une production très qualitative. C’est le cas de la Chablisienne, née en 1923, un modèle en France. Je n’ai pas souvenir d’avoir bu un mauvais vin de cette cave, et ses prix sont extrêmement raisonnables – celui-ci est presque une aubaine ! Ce Saint-Bris est une très belle et singulière expression de sauvignon blanc. Issu de terroirs semblables à ceux de Chablis, le vin s’ouvre sur un nez fin et délicat aux accents d’agrumes. La bouche, fraîche et délicatement crémeuse, offre une matière mûre, rehaussée de notes d’herbes et de coquillages. De très jolis amers apportent du relief en finale à l’impression minérale. Huîtres gratinées, sashimi, salade de chèvre chaud, fish and chips.

Garde : de 2 à 3 ans

La Chablisienne Émotions Minérales Saint-Bris 2022, 21,90 $, (15264851), 12,5 %

Classique : tout en équilibre

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine du Tix Bonhomme-Tremblay Vaucluse 2022

J’ai hésité avant de l’appeler classique. Ce vin issu à 100 % de viognier n’est pas aussi exubérant que bien d’autres qui sont des références pour ce cépage. Mais c’est là son charme : il offre une expression juste du viognier, mais avec finesse et retenue. Riche en sucre, avec peu d’acidité, le viognier donne facilement des vins déséquilibrés, qui sont vite lassants. Celui-ci est un tour de force d’équilibre entre puissance et finesse. Des arômes intenses mais très harmonieux d’abricot, d’amande, de clémentine ouvrent le bal, mêlés à des notes d’épices et de jasmin. La bouche offre juste ce qu’il faut de gras et de rondeur, portés par des amers nobles et un goût d’écorce d’agrumes. Mûr et bien en chair, mais avec beaucoup de finesse et une impression saline en finale. Poulet aux abricots, vol-au-vent, tajine, poisson à l’orange et au fenouil.

Garde : de 2 à 3 ans

Domaine du Tix Bonhomme-Tremblay Vaucluse 2022, 24,45 $, (14878842), 13,5 %, bio

