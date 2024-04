Vous êtes nombreux à consulter le site de la SAQ pour connaître les taux de sucre et d’alcool des vins. Mais les vins ne sont pas analysés à chaque nouveau millésime ; ces données ne sont donc pas toujours à jour. Pour le vin de Mullineux, on indique 13,5 % d’alcool, et pour celui des Bacchantes, 12,5 % ! De toute façon, cette information est à prendre avec un grain de sel : plus que n’importe quel chiffre, c’est l’équilibre du vin qui compte avant tout !

Local : un domaine d’ici qui fait sa marque

Établi depuis 2013 à Hemmingford, dans le sud de la Montérégie, le domaine Les Bacchantes s’est discrètement hissé parmi les meilleurs au Québec. Sans tambour ni trompette, mais avec beaucoup d’observation, de réflexion et de gros bon sens, l’équipe y produit des vins droits, authentiques et honnêtes, tout à fait à l’image de leur terroir. Et avec la volonté d’offrir des vins abordables, les prix sont doux. Issu à 100 % de marquette et vinifié en cuve inox, le R1 2021 est très léger, frais et pimpant, avec des notes de petits fruits rouges, de bleuets et de poivre, et une pointe herbacée et florale. Croquant et gouleyant en bouche, avec très peu de tanins, il est à servir rafraîchi, dans l’esprit d’un beaujolais. Simple, mais très bien fait et savoureux, il accompagnera des charcuteries, un hamburger maison, une salade de betteraves, voire un poisson à la tomate ou aux olives.

Garde : à boire

Les Bacchantes R1 Marquette Vin du Québec 2021, 17,15 $, (14455436), 11,5 %

Consultez la fiche de la SAQ

Découverte : le meilleur de l’Afrique du Sud

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Mullineux Kloof Street Old Vine Chenin Blanc Swartland 2022

La réputation d’Andrea et Chris Mullineux n’est plus à faire. Ils ont beaucoup contribué à revaloriser la région de Swartland et son patrimoine de vieilles vignes, et comptent aujourd’hui parmi les meilleurs vignerons d’Afrique du Sud. Leurs plus grands vins sont devenus très chers, mais pour notre plus grand plaisir, ils élaborent aussi des cuvées abordables. Celle-ci offre également un excellent rapport qualité-prix. Le nez, discret, s’ouvre sur des arômes de poire, de coing et de pomme jaune mûrs, auxquels se mêlent des notes de fleurs blanches et d’herbes. Et quelle belle bouche ! Ronde et caressante, elle est portée par une acidité fraîche et de très légers tanins qui apportent du relief. Une impression minérale se dessine en finale. Du fruit, de la texture, un caractère savoureux et une tenue irréprochable. Crabe, rillettes ou croquettes de poisson, saumon au beurre blanc, rôti de porc aux abricots.

Garde : de 4 à 6 ans

Mullineux Kloof Street Old Vine Chenin Blanc Swartland 2022, 22,80 $, (12889409), 13 %

Consultez la fiche de la SAQ

Classique : Rosso, un petit frère à découvrir

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Corte Pavone Rosso di Montalcino 2021

Les vignes de Montalcino, dans le sud de la Toscane, sont à l’origine d’un des plus grands vins d’Italie : le Brunello di Montalcino, élevé plusieurs années avant d’être mis en marché. Le Rosso est son petit frère. Tous deux sont élaborés avec du sangiovese (appelé brunello localement), mais le Rosso est plus approchable, en style et en prix, avec un élevage beaucoup plus court. Cela reste néanmoins un vin puissant : la région est une des plus chaudes de Toscane. Il est retenu au nez, plus près de la terre que du fruit, avec des notes de sous-bois, d’herbes séchées, de tabac. La bouche offre une matière fruitée mûre et suave, mais elle est aussi ferme. Beaucoup de fraîcheur et des tanins serrés apportent de l’éclat et de la mâche. Bâti pour la table ou la garde. Bifteck à la fiorentina, côte de bœuf, aubergines parmigiana.

Garde : de 6 à 8 ans

Corte Pavone Rosso di Montalcino 2021, 28 $, (15117199), 15 %, bio

Consultez la fiche de la SAQ