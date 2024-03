Le meilleur rapport qualité-prix ne signifie pas toujours le produit le moins coûteux. Ainsi, les vins moins chers sont souvent issus de très gros domaines à la production industrialisée, propices aux économies d’échelle. Des vins qui peuvent être bien faits, mais souvent très convenus. De très bonnes affaires se trouvent chez de petits vignerons artisans qui travaillent de façon admirable dans des régions moins prestigieuses ou longtemps négligées. Voici trois suggestions offrant un très bon rapport qualité-prix.

Aubaine : plus que correct !

Issu de très vastes vignobles à 700 mètres d’altitude dans la région de la Mancha, sur le haut plateau central d’Espagne, ce vin blanc sec offre un excellent rapport qualité-prix. De couleur pâle, il s’ouvre sur un nez simple, mais frais et plaisant, aux notes de pêche, d’agrumes et d’herbes. Très léger, il offre toutefois un fruit mûr et même un certain relief avec de délicats amers aux tonalités de zestes. À ce prix, on se réjouit si le vin est simplement correct. Celui-ci est en plus issu d’une culture en bio et 10 % des profits de sa vente seront versés à Arbres Canada. Pratique avec sa capsule à vis, il se garde bien deux jours une fois ouvert. Tout indiqué pour l’apéro ou avec un ceviche, un poisson blanc simplement grillé, une salade verte au chèvre frais et aux herbes.

Garde : à boire

Arbolencia Sauvignon Blanc Verdejo Vino de la Tierra de Castilla 2023, 9,95 $, (14728810), 11,5 %, bio

Consultez la fiche de la SAQ

Valeur sûre : un vrai délice

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine d’Aupilhac Lou Maset Languedoc 2021

Je ne me rappelle pas avoir jamais été déçue par ce vin, ou les vins du domaine en général. Il faut dire que Sylvain Fadat est un vigneron d’exception. Dans la région de Montpeyroux, au nord de Montpellier, avec sa conjointe Désirée, il cultive ses vignes dans le plus grand respect de la nature et élabore des vins authentiques, plein d’énergie, qui sont de formidables interprétations du lieu. Le Lou Maset 2021 révèle une couleur pâle et un très joli nez, délicat, aux notes de petits fruits rouges, de garrigue et d’épices, avec une pointe florale. La bouche, tout en fruit, fait preuve d’éclat, de fraîcheur et d’une immense gourmandise, mais aussi de structure avec des tanins modérés qui apportent mâche et relief. Un vrai délice et une aubaine considérant le travail qui sous-tend une telle qualité. Parfait pour les premières grillades !

Garde : de 2 à 3 ans

Domaine d’Aupilhac Lou Maset Languedoc 2021, 19,60 $, (11096116), 13 %, bio

Consultez la fiche de la SAQ

Vin de garde : raffiné et sauvage

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Frank Cornelissen Munjebel Rosso Classico Terre Siciliane 2021

Le terroir volcanique de l’Etna offre des conditions – climatiques, géologiques et topographiques – uniques et extrêmes, à l’origine de vins d’une grande singularité. Ses vignobles, difficiles à travailler, ont été délaissés lorsque la production de la Sicile s’est industrialisée. Mais depuis les années 2000, des vignerons talentueux, un peu fous, s’évertuent à revaloriser ces vignobles anciens. Frank Cornelissen est de ceux-là : inspirant, inspiré et un peu fou, profondément convaincu de la grandeur de ces terroirs qui exigent un travail de moine. Le Munjebel Rosso, issu de vieilles vignes de nerello mascalese, déploie des arômes de fruits rouges mûrs, de garrigue et de terre. La bouche offre une matière mûre et de la profondeur, mais reste énergique et gouleyante. Des tanins fermes apportent poigne et texture. Raffiné et sauvage à la fois, il capte la beauté de son territoire. Ravioli veau et champignons, pâtes alla norma ou à la sauce ragù.

Garde : de 5 à 7 ans

Frank Cornelissen Munjebel Rosso Classico Terre Siciliane 2021, 56,25 $, (15150212), 15 %, bio

Consultez la fiche de la SAQ