Xarel-lo, pineau d’Aunis et xinomavro : les cépages à l’origine des trois vins de cette semaine. Trois cépages parmi plusieurs dizaines de milliers d’autres cultivés dans le monde. Contrairement au cabernet sauvignon et au chardonnay, et à la poignée d’autres cépages qui dominent la planète, ces trois-là ont peu voyagé et demeurent profondément ancrés dans leur région d’origine.

Abordable : pimpantes bulles pour l’apéro

Sans grande surprise, voici de nouveau un bon vin effervescent d’Espagne à prix doux. Les vins qui portent la mention Classic Penedès sont élaborés selon la méthode ancestrale ou, le plus souvent, la méthode traditionnelle, comme c’est le cas ici. Ils se distinguent des vins d’appellation Cava par l’obligation d’une viticulture en bio et de plus longs élevages sur lies. Issu d’un assemblage de xarel-lo surtout, avec un peu de chardonnay et de macabeu, celui-ci s’ouvre sur un joli nez, fin, classique et fruité, avec des notes de poire, de pomme russet, de foin, de thé blanc et d’agrumes. Des bulles fines accentuent son caractère pimpant. Léger, sec et très frais, il est tout indiqué pour l’apéro, un plateau de fruits de mer, des beignets de morue, un fish’n’chips.

Garde : de 2 à 3 ans

Loxarel A Pèl Brut Nature Reserva Classic Penedès 2021, 20,65 $, (13430675), 12,5 %, bio

Consultez la fiche de la SAQ

Découverte : s’initier au pineau d’Aunis

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Les Athlètes du Vin Pineau d’Aunis Vin de France 2022

Très vieux cépage ligérien, le pineau d’Aunis (aucun lien avec les pinots) se retrouve principalement en Touraine. Difficile à cultiver, il est très peu répandu. Sa qualité chute rapidement avec la hausse des rendements et il disparaît souvent dans des assemblages pour des vins simples. Mais cultivé et vinifié avec soin, il peut donner des vins très qualitatifs et, surtout, très singuliers. Voici le vin parfait pour s’y initier. D’une couleur pâle, il offre un très joli parfum, fin et floral, avec des arômes de petits fruits rouges et d’épices. Le poivre noir, un arôme signature du cépage, se développe de plus en plus en bouche et à l’aération. Léger et très sec, le vin est hyper frais avec un fruité croquant. À peine tannique, il offre néanmoins de la mâche et une délicate impression minérale en finale. Charcuteries, poulet rôti, petit salé aux lentilles.

Garde : à boire

Les Athlètes du Vin Pineau d’Aunis Vin de France 2022, 21,70 $, (13601770), 12 %

Consultez la fiche de la SAQ

Garde : une aubaine pour la qualité

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine Dalamára Naoussa 2021

Le xinomavro, un des cépages les plus qualitatifs de Grèce, est surtout cultivé dans le nord. À Naoussa, il règne en maître. Ses vins peuvent être profonds, complexes, approchables en jeunesse mais capables d’une longue garde. Et leurs prix sont encore raisonnables : des vins de la même qualité, de régions plus prestigieuses, coûteraient assurément plus cher. Celui-ci, de l’excellent domaine Dalamára, impressionne par sa complexité et son équilibre. De couleur pâle, il s’ouvre sur un nez parfumé, aux notes de confiture de fraises, de tomates séchées, d’olives noires et vertes, de rose séchée, de pivoine. La bouche offre un fruit mûr, de la structure et de la minéralité. Archi-sec, ses tanins sont très présents, mûrs, mais aussi fermes. Un vin riche et profond, mais aussi très fin et harmonieux, qui s’étire sur une longue finale savoureuse. Bœuf braisé, gigot d’agneau, risotto aux champignons sauvages.

Garde : au moins de 6 à 8 ans, voire de 15 à 18 ans

Domaine Dalamára Naoussa 2021, 30,50 $, (14980775), 13,5 %, bio

Consultez la fiche de la SAQ