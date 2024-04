Les vins de la semaine

J’ai souvent indiqué que les bons vins se gardent en général très bien un jour ou deux une fois ouverts. Pour ce faire, aucun besoin de gadgets, de pompes, de gaz et compagnie… Replacez simplement le bouchon dans la bouteille et placez-la au frigo, rouge comme blanc. Ça vous demandera seulement de sortir le rouge plus tôt pour le ramener à la bonne température. C’est la méthode la plus simple et la plus efficace !