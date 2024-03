Trois suggestions en ce long week-end pour accompagner vos repas de Pâques. Un vin effervescent très polyvalent à table qui saura démarrer tout repas sur une note festive. Un pinot noir/gamay de Loire qui charme par son parfum et sa fraîcheur. Et un rouge plus en chair, qui évoque la garrigue et fera un malheur avec l’agneau.

Abordable : des bulles qui valent la peine

Ce domaine familial de Catalogne nous offre un des meilleurs rapports qualité-prix en vin mousseux. Issu d’une viticulture en biodynamie et de vinifications très soignées, leur Brut Nature est aussi élevé sur lies plus longtemps que les 18 mois requis par la mention Corpinnat. Je vous avais recommandé la cuvée 2019 en janvier 2023. Celui-ci est le même vin, mais dégorgé plus tard, en octobre 2023, comme indiqué sur la contre-étiquette. Le vin a donc passé une quarantaine de mois sur lies, ce qui lui confère une matière plus soutenue, une texture plus crémeuse. Un très joli nez déploie des notes de pomme jaune, de poire, de fenouil et d’agrumes. La bouche offre une matière mûre, mais reste fraîche et pimpante, portée par des bulles fines, et une délicate impression crayeuse en finale. Parfait pour l’apéro ou votre brunch pascal, avec saumon fumé, gravlax, quiche, frittata aux épinards ou terrines de poisson.

Garde : 3 ou 4 ans

DescRegut Corpinnat Brut Nature Reserva 2019, 21,80 $ (14469168), 11 %, bio

Consultez la fiche de la SAQ

Découverte : impressionnante cuvée

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Domaine des Huards Envol Cheverny 2022

Cheverny est une petite appellation tourangelle, d’environ 660 hectares, au sud et à l’est de Blois. La famille Gendrier au Domaine des Huards y cultive la vigne depuis 1846 – et depuis 1998 en bio et en biodynamie. Son travail minutieux se reflète dans les vins qui font preuve de pureté, d’éclat et de fraîcheur. Les vins rouges de l’appellation sont des assemblages de pinot noir surtout et de gamay. Comme cette cuvée Envol, qui impressionne vraiment en 2022. Quel beau nez ! Fin et fruité, il rappelle la cerise et la framboise avec une touche de sous-bois et de rose. Léger et pimpant, il fait aussi preuve de matière et de tenue, avec beaucoup de fraîcheur et des tanins fins, serrés. Tout le parfum du pinot, avec le caractère pimpant du gamay. Délicieux, il est tout indiqué pour accompagner jambon, lapin à la moutarde, poulet rôti ou croque-monsieur.

Garde : 2 ou 3 ans

Domaine des Huards Envol Cheverny 2022, 23,25 $ (12748278), 12 %, bio

Consultez la fiche de la SAQ

Gâterie : des vins qui se démarquent

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Olivier Pithon Cuvée Laïs Côtes du Roussillon 2022

Une gâterie à ce prix : ce vin offre un très bon rapport qualité-prix. Originaire de la Loire, Olivier Pithon crée son domaine à Calce, dans le Roussillon, en 2001. Très vite, il se met à la biodynamie et se démarque en élaborant des vins profonds et complexes, qui font aussi preuve de beaucoup de fraîcheur, de finesse et de vitalité. J’apprécie toujours sa cuvée Laïs, en blanc comme en rouge, et le rouge est particulièrement réussi en 2022. Issu de carignan, de grenache et de mourvèdre, et élevé en cuves de béton, il révèle doucement des arômes de fruits noirs, de garrigue, de cuir, d’anis, de gibier. La bouche est riche, large et puissante, mais fait aussi preuve de tonus et de fraîcheur. Des tanins tissés serré apportent de la mâche à une longue finale savoureuse. À passer en carafe. Parfait pour accompagner un plat d’agneau !

Garde : de 4 à 6 ans

Olivier Pithon Cuvée Laïs Côtes du Roussillon 2022, 30,25 $ (11925720), 13,5 %, bio

Consultez la fiche de la SAQ