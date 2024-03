Du chocolat, la femme d’affaires Juliette Brun en mange. Et depuis quelques semaines, elle en boit. Sous la marque Juliette & Chocolat, elle vient de commercialiser une liqueur aromatisée aux « Brownies et Smore’s ».

Le nouvel atelier Juliette & Chocolat, sur la Rive-Sud, ferait rêver n’importe quel gourmand. Dès que la porte s’ouvre, une puissante odeur de chocolat accueille les clients. Les étalages sont remplis de biscuits décadents, de brownies fondants, de gaufres et de gâteaux. À quelques jours de Pâques, des lapins et des œufs décorés s’ajoutent au stock.

Au milieu du comptoir, une bouteille attire la curiosité. Sous le logo Juliette & Chocolat, l’étiquette affiche « boisson alcoolisée Brownies et Smore’s ». La nouvelle liqueur chocolatée lancée par l’entreprise il y a quelques semaines.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Juliette Brun dans son nouvel atelier de Saint-Lambert

J’ai toujours voulu créer quelque chose d’alcoolisé pour accompagner le dessert ou pour boire seul comme un dessert. C’est tellement un mariage heureux le chocolat, les desserts et l’alcool. Ça fait partie de ma culture française. Juliette Brun, fondatrice, Juliette & Chocolat

La chocolatière connaissait déjà les alcools aromatisés. Dès l’ouverture de son premier restaurant en 2003, elle s’en servait pour préparer des cocktails. Elle a toutefois cessé après quelques années, car selon une exigence de la Régie des alcools, les clients devaient prendre un repas, et pas seulement un dessert, avec leur consommation.

La chaîne, qui réunissait 10 restaurants l’an dernier, a abandonné son permis d’alcool après quelques années. Mais l’idée de créer une boisson n’a cependant jamais quitté Juliette Brun.

Les six derniers mois n’ont d’ailleurs pas été faciles pour la femme d’affaires. Après 20 ans, son entreprise a déclaré faillite en août. Elle a repris vie avec l’ouverture de deux franchises à l’automne et d’un atelier de production à Saint-Lambert, le 14 février.

Dans la tempête, le projet de créer une boisson au chocolat a survécu.

Sans crème, svp !

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La boisson alcoolisée au chocolat de Juliette & Chocolat ne contient pas de crème.

Plusieurs distilleries québécoises commercialisent déjà des alcools au chocolat. Contrairement à la boisson de Juliette Brun, elles contiennent toutes de la crème. La femme d’affaires souhaitait se démarquer et offrir un produit plus polyvalent.

On ne voulait pas un alcool lourd ou gras en bouche. On souhaitait que ce soit digeste, gourmand, sans être écœurant. Juliette Brun, fondatrice, Juliette & Chocolat

Son choix s’est arrêté sur la conception d’une liqueur dont le taux d’alcool est légèrement plus élevé que celui d’une crème et dont la conservation est plus facile.

Pour ajouter de la complexité, elle a recréé en bouteille le goût d’un des produits emblématiques de l’entreprise : le brownie smore’s, soit un gâteau fondant au chocolat et au caramel, surmonté d’une guimauve grillée.

« Une liqueur au chocolat, c’est un peu unidimensionnel, observe-t-elle. En s’inspirant du smore’s, on va chercher plusieurs saveurs. Celle du caramel avec une pointe de sel, celle du chocolat du brownie et le côté grillé de la guimauve qui finit le dessert. »

La liqueur est en vente depuis quelques semaines à la Société des alcools et déjà, elle connaît beaucoup de succès. L’agent de commercialisation François Ménard n’est pas surpris. La catégorie des liqueurs est la plus demandée parmi les spiritueux. Si bien qu’il planche déjà avec Juliette Brun sur une deuxième liqueur inspirée d’un autre produit chouchou, le caramel fleur de sel.

Alcool de vedette

Le sourire lumineux de Juliette Brun est connu du public entre autres grâce à son animation de l’émission Le chocolat présentée sur la chaîne Zeste ainsi qu’à la publication de ses livres de recettes. La chocolatière n’est pas la première chef connue à associer son nom à un alcool. Ricardo Larrivée, Stefano Faita, Bob le chef ou encore Christian Bégin ont tous eu du vin à leur nom. Pourtant, elle considère sa démarche comme différente.

La liqueur, c’est un produit qui colle avec ce qu’on fait. Ça s’ajoute à notre offre. Juliette Brun, fondatrice, Juliette & Chocolat

Elle compte d’ailleurs utiliser sa boisson dans de futurs desserts. Elle l’imagine dans un tiramisu, une panna cotta, une mousse ou encore une crème glacée.

« Tu n’as pas besoin d’en mettre beaucoup, précise-t-elle. Ça rehausse les saveurs. »

Peu importe le dessert choisi, elle sait déjà qu’elle va l’accompagner d’un cocktail. Sans doute un martini au chocolat, sa recette préférée.

La liqueur dévoile des parfums invitants de caramel et de chocolat. Une fois en bouche, l'alcool se marie aux saveurs sucrées et gourmandes. On est séduit par la longueur sans lourdeur. La boisson est produite à Mercier par la distillerie Champ Libre avec de l'alcool neutre de maïs, un grain qui accentue la douceur. C'est réussi ! Billion Brands Juliette & Chocolat Brownies & Smore's, code SAQ : 15256682, 37 $