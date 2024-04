J’ai souvent indiqué que les bons vins se gardent en général très bien un jour ou deux une fois ouverts. Pour ce faire, aucun besoin de gadgets, de pompes, de gaz et compagnie… Replacez simplement le bouchon dans la bouteille et placez-la au frigo, rouge comme blanc. Ça vous demandera seulement de sortir le rouge plus tôt pour le ramener à la bonne température. C’est la méthode la plus simple et la plus efficace !

Abordable : un Perlage rassembleur

Perlage est un important domaine viticole familial établi au pays du prosecco. Le vignoble est cultivé en bio depuis les années 1980, et certaines pratiques de la biodynamie sont aussi appliquées. Au-delà de la viticulture, de nombreux efforts sont déployés pour un développement durable. Le domaine élabore des vins effervescents – le mot perlage désigne la mousse – et des vins tranquilles. Rien de renversant, mais ce sont des vins bien faits, fiables et sans surprise, à prix attrayant. C’est le cas de cet assemblage de merlot et de cabernet. Il offre un joli nez frais, fruité et floral. En bouche, le charme un peu racoleur du merlot met de l’avant une matière fruitée et juteuse, équilibrée par une acidité fraîche et de très légers tanins qui apportent un peu de relief. Léger, sec et simple, c’est un vin rassembleur et passe-partout. Pizza, grillades, pâté chinois, hamburger maison.

Garde : à boire

Perlage Terra Viva Merlot Cabernet IGT Veneto 2022, 16,95 $, (15257116), 12 %, bio

Consultez la fiche de la SAQ

Classique : au royaume du Grüner Veltliner

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domäne Wachau Ried Kollmitz Grüner Veltliner Federspiel Wachau 2022

Voici encore une excellente coopérative, comme La Chablisienne mentionnée la semaine dernière. Domäne Wachau rassemble 250 vignerons qui cultivent près du tiers du vignoble de la Wachau, dont certaines de ses plus belles parcelles. On est ici au royaume du grüner veltliner, cépage autrichien emblématique. Et dans ces vignobles très pentus, qui semblent plonger dans le Danube, il donne certains des meilleurs vins au pays. Issu du lieu-dit de Kollmitz, celui-ci offre un nez fin, aux arômes de poire, d’abricot, d’épices, d’herbes et de fenouil. La bouche est ronde et caressante, avec un fruit très mûr, portée par une acidité fraîche, des notes épicées et de délicats amers. Un léger reste de gaz ajoute à sa fraîcheur. Complexe, très harmonieux, il s’étire sur une finale à l’impression minérale. Escalopes de veau panées, pétoncles poêlés avec purée aux panais, sushi, sashimi.

Garde : de 4 à 6 ans

Domäne Wachau Ried Kollmitz Grüner Veltliner Federspiel Wachau 2022, 26,55 $, (15116786), 12,5 %

Consultez la fiche de la SAQ

Gâterie : le meilleur de la Loire

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Château Yvonne La Folie Saumur Champigny 2022

Mathieu Vallée a repris ce domaine historique en 2007. Il compte aujourd’hui 19 hectares, tout en bio, et figure parmi les meilleurs de la Loire. Les vins, en blanc comme en rouge, font preuve de complexité et de profondeur, mais avec beaucoup de finesse. La Folie est issue de parcelles de cabernet franc du village de Champigny. En 2022, millésime chaud et sec, elle donne un vin d’un violet profond. Le nez est d’abord sombre, dense, et des notes animales dominent. Puis à l’aération se révèle un très beau fruit noir, avec des notes de cèdre, de mine de crayon. La bouche est dense, avec une matière mûre et des tanins fermes, mais fait preuve d’éclat et de vitalité. Savoureux et très complet. À passer en carafe au moins une heure. Rôti de porc au chou rouge, poulet rôti et légumes racines, viandes rouges et légumes grillés.

Garde : de 6 à 7 ans

Château Yvonne La Folie Saumur Champigny 2022, 32,50 $, (11665534), 13,5 %, bio

Consultez la fiche de la SAQ