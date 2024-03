La bière et les produits de l’érable étant deux fleurons québécois, des artisans des Basses-Laurentides ont eu la joyeuse idée de célébrer les deux en même temps à l’occasion du premier festival Bière des bois de Mirabel, du 22 au 24 mars.

L’évènement qui marque les 10 ans de Mirabel fête l’érable du Québec se déroulera justement sous le signe de la complémentarité, notamment avec une compétition de brassage de bière à l’érable – 11 des 16 microbrasseries régionales présentes proposeront une recette inédite.

En plus des brasseries artisanales – parmi lesquelles on trouve Les Bières Philosophales, Sir John, Shawbridge, Wilsy, Malstrom, Ruisseau Noir, Micro du Lièvre, Mille-Îles et Nouvelle-France –, on pourra aussi goûter aux produits de vignobles et de cidreries des Laurentides.

Quant à l’offre gourmande, les festivaliers pourront découvrir les kiosques de la Cabane à Stéphane, des sucreries HUOT, d’Alpha BBQ, de l’Arrache-gueule, de l’Épicecurienne et d’Au Cœur des Alpes. On couronnera aussi le gagnant du concours du plus beau bûcheron, qui se tiendra le samedi à 13 h 30. Avis aux intéressé(e)s !

Réservez vos billets sur le site de Buvons les Laurentides