J’ai ce souvenir de la "terre à bois" de mon père, fils de cultivateur. Enfants, nous quittions la ville en famille pour aller explorer notre jungle abritant un ruisseau, les pistes d’ours imaginaires, une végétation riche et des oiseaux inconnus. Tout était peur et mystère. Je me rappelle aussi ce vestige de cabane à sucre envahie par la mousse et la végétation, avec des tuyaux rouillés, des artéfacts de chaudières et des tôles déformées par le temps. Il n’est pas surprenant qu’à 27 ans, ma conjointe et moi ayons investi dans une terre à bois, quitte à nous promener en "bazou" pendant quelques années. C’était en 1980. S’en est suivi la construction d’un camp en bois rond, plus tard remplacé par un chalet, puis ce fut la cabane à sucre. Cette dernière a généré une fièvre printanière qui revient chaque année comme pour casser l’hiver. Tout se passe vite en saison. Avec plus de 400 entailles, il nous faut des bras, et ils arrivent toujours à point nommé avec les parents et les amis. Nous ne faisons aucune vente, aucun chiffre d’affaires : juste des litres de sirop qui sont offerts en "pots-de-vin" en prévision des années suivantes !