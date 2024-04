On oublie les règles rigides d’accord. Rouge sur viandes et blanc sur poissons… Et si on aime le poisson et pas le vin blanc ? Certains vins rouges peuvent très bien être servis avec des poissons, et des vins blancs avec des viandes. En voici trois très polyvalents qui passeront avec bonheur du poisson à la viande aux légumes. De toute façon, le goût est beaucoup trop individuel pour arriver à des harmonies parfaites pour tous. Oubliez les conventions et faites-vous plaisir !

Abordable : rosé d’apéro, et plus encore

Le vignoble des Coteaux Varois est au nord de Toulon, dans un paysage de garrigue, de collines et de massifs rocheux. Il est cultivé à une altitude moyenne de 350 mètres. Au Château l’Escarelle, les vignes sont cultivées en bio, entourées de 1000 hectares de nature préservée. Le Rosé est à base de cinsault, de grenache, cépages emblématiques des rosés de Provence, et de syrah, sur des sols de cailloutis calcaires, typiques de l’appellation. D’une couleur très pâle, il s’ouvre sur un nez délicat, aux notes de pêche, de gadelle et d’anis, avec une pointe florale qui rappelle la rose et le muguet. Sec, frais et élancé en bouche, il est tout indiqué pour l’apéro, mais fait aussi preuve d’assez de tenue pour passer à table, où il accompagnera des poissons ou des saucisses grillés, une tarte aux tomates, une guédille de homard ou de crevettes, du crabe.

Garde : à boire

Château de l’Escarelle Rosé, Coteaux Varois en Provence 2022, 18,70 $, (14678373), 13 %, bio

Découverte : intrigant et singulier

Si vous cherchez un vin typé et convenu, passez votre chemin. Celui-ci est original et singulier. Pas surprenant de la part de Heike et Gernot Heinrich, qui travaillent de façon irréprochable et qui élaborent des vins dénués d’artifices. Leurs vignes sont dans le Burgenland, de chaque côté du lac de Neusiedl. Assemblage de chardonnay et de pinot blanc, avec un peu de grüner veltliner et de welschriesling, le Naked White est embouteillé avec ses lies ; le vigneron recommande d’ailleurs de secouer la bouteille avant de servir. Aromatique, complexe et intrigant, il offre des notes d’agrumes, d’écorce d’agrumes, d’herbes, de thé. La bouche est hyper savoureuse, juteuse et pimpante. Sec et léger, il est aussi très fruité avec une texture délicatement crémeuse. Une légère impression minérale, de fumée, ajoute de l’intérêt. Très cool. À essayer avec acras ou brandade de morue, un poulet aux olives vertes, des charcuteries et antipasti.

Garde : à boire

Heinrich Naked White Weinland 2022, 24,95 $, (14729337), 12 %, bio

Classique : un véritable délice

Carine Joubert est, depuis 2016, la cinquième génération à diriger le domaine familial. Elle marche dans les pas de son père Marcel, avec une viticulture en bio et des vinifications inspirées par le travail de Jules Chauvet. Dans l’excellent millésime 2022, la Cuvée à l’Ancienne est un véritable délice ! Très aromatique, son nez est charmeur, tout plein de petits fruits rouges et de notes florales, avec une pointe de végétal noble. Malgré un taux d’alcool modéré, la bouche donne une impression de richesse, tant sa matière fruitée est ample et soyeuse. Le tout reste pimpant avec une acidité fraîche, de la tension et de légers tanins qui apportent du relief. Du fruit (mais pas que), de l’éclat, de la mâche, un caractère gouleyant : que demander de plus ? À déguster avec un steak frites, un croque-monsieur, un poisson au four à la tomate et aux herbes.

Garde : de 3 à 4 ans

Domaine Joubert Beaujolais Cuvée à l’Ancienne 2022, 22,35 $, (14222712), 12,5 %

