Qu'elle soit grande sportive, voyageuse aguerrie, fan de produits de beauté, de bijoux ou de bonne bouffe, voici des suggestions de cadeaux pour faire plaisir à maman et la remercier de son dévouement à l'approche de la fête des Mères, le dimanche 12 mai.

Pour l'éternelle voyageuse

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DES LIBRAIRES Le guide des parents voyageurs de Sophie Reis

Votre mère a l’âme bohème ? Quelques idées en vrac pour combler ses fantasmes d’escapades, et rendre plus concrets ses nombreux projets. Des cadeaux mignons et utiles, à petit, moyen et gros prix.

Lisez l'article de Silvia Galipeau