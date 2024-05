Nicole Lépine a consacré 35 ans de sa vie à l’enseignement du français au secondaire. Elle est à la retraite, n’a pas d’enfant, et ses neveux habitent à l’extérieur de Montréal. Les occasions de côtoyer des jeunes se font plus rares qu’avant, disons.

La Longueuilloise est bénévole pour Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Lorsque la bibliothécaire Caroline Malo lui a proposé de participer à un projet qui lui permettrait de nouer des liens avec des élèves d’un centre d’éducation aux adultes, Nicole Lépine a accepté avec plaisir.

« J’aime être au courant », dit-elle, en référence à l’univers des jeunes. « Et c’est pour les aider à mieux s’exprimer en français », précise Mme Lépine. Enseignante un jour, enseignante toujours.

Depuis le mois de mars, en vue de la Semaine québécoise intergénérationnelle qui se tient du 19 au 25 mai, des aînés (issus des Amis de BAnQ et du Conseil des personnes aînées) ont côtoyé à quatre reprises un groupe de jeunes du centre de formation aux adultes Gédéon-Ouimet, qui accueille des élèves allophones et d’autres qui raccrochent aux études secondaires. Le but du projet pilote : briser l’isolement de part et d’autre, créer des ponts, et être ensemble, tout simplement.

Lors de la première rencontre, en mars, ils ont fait une activité brise-glace en présentant tour à tour un objet qui les représente. La deuxième fois, ils ont regardé un film – Back to the Future. La troisième fois, ils ont fait une carte de visite ensemble dans l’atelier de création situé à l’intérieur des murs de la Grande Bibliothèque, dans le Quartier latin, à Montréal.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE L’intervenante psychosociale Alexandra Casteneda Henriquez accompagne les jeunes du centre Gédéon-Ouimet.

Et ce nuageux jeudi de mai, le petit groupe dépareillé se promène dans la lumineuse bibliothèque pour découvrir des photographies d’archives jumelées à des photographies de familles d’aujourd’hui. Le thème de l’exposition, signée par le photographe Mikaël Theimer, est de circonstance : Cohabitation d’aujourd’hui… familles d’autrefois.

Daphne Barest, une jeune femme de 22 ans qui a repris ses études secondaires, regarde une photo d’une famille québécoise en pique-nique, en 1925. Elle s’attarde au visage des gens. « Ils ne souriaient pas beaucoup, dans le temps », fait-elle remarquer. Les aînées autour d’elle lui expliquent qu’à l’époque, les dents des gens étaient rapidement « gâtées ». « Et les enfants, on dirait qu’ils ont peur », ajoute Daphne. « Ils n’étaient pas habitués à prendre leur place, les enfants… », lui confie Diane Laberge, une aînée bénévole.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Daphne Barest est en avant à gauche. Derrière elle, Diane Laberge (en bourgogne) et Nicole Lépine (en blanc).

Pendant ce temps, Nicole Lépine s’informe des plans d’avenir des sœurs Lauren et Ana Laura Medina, deux Cubaines de 17 et 19 ans arrivées au Canada l’an dernier. L’une veut être médecin et l’autre, psychologue. « Soyez persévérantes », leur conseille Nicole, heureuse, aussi, de pouvoir transmettre un peu de culture québécoise aux nouveaux arrivants.

C’est le genre d’échange et de contact que la bibliothécaire Caroline Malo espérait susciter en mettant sur pied ce projet, qui prendra fin cette semaine, au terme de la cinquième et dernière rencontre. Les jeunes qui ont participé aux activités ont varié au cours du processus, mais Caroline Malo a été témoin de moments touchants.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Caroline Malo

Notre société est fragmentée : les jeunes avec les jeunes, les vieux avec les vieux, les familles avec les familles. Ça nous préoccupe, la cohabitation entre les différents publics. Il faut provoquer des évènements pour que ça se produise. Caroline Malo, bibliothécaire responsable du développement des services aux aînés à BAnQ

Caroline Malo souhaite d’ailleurs reproduire l’expérience cette année, peut-être avec des aînés en résidence ou en CHSLD.

« C’était gênant, au début, confie la jeune Daphne Barest, qui a assisté à toutes les rencontres. Mais ça m’a ouvert l’esprit. Plus tu vieillis, moins tu sens que tu vieillis, même si ton corps, lui, continue à vieillir. Et un jour, ce sera mon tour. »