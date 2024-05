Arrivée il y a quelques mois dans le paysage de la mode québécoise, Edge Experience propose des vêtements de sport (ou de détente, c’est selon !) conçus à Québec.

Réunissant une mère et sa fille, Chantal Roussel et Carolann Paquette, l’entreprise mise sur la traçabilité et tend vers l’utilisation de fibres plus écoresponsables. Pour chaque morceau, le pays d’origine de la fibre ainsi que les lieux de tissage et de conception sont indiqués.

PHOTO FOURNIE PAR EDGE EXPERIENCE Edge Experience propose des vêtements de sport pour femmes, basiques et stylés.

PHOTO FOURNIE PAR EDGE EXPERIENCE Camisole en Tencel, une rayonne plus écoresponsable, produite en boucle fermée

PHOTO FOURNIE PAR EDGE EXPERIENCE La version Edge de la « petite robe » passe-partout 1 /3





Dans sa première collection, axée sur les basiques, elle met de l’avant l’Econyl, un nylon recyclé fabriqué à partir de déchets de plastique comme des filets de pêche, et le Tencel, une fibre de cellulose produite en boucle fermée. L’entreprise revalorise également ses retailles de production et opte, autant que possible, pour la livraison à vélo.

Consultez le site d’Edge Experience