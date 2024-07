Elle est passée sous notre radar, à tort, depuis trop longtemps. La gamme québécoise Oneka (dont on trouve quelques produits à l’hôtel de l’ITHQ) propose une jolie sélection de soins pour le corps et les cheveux, qui méritent ici une mention.

Peut-être les avez-vous vus passer à l’émission Dans l’œil du dragon au printemps : Stacey Lecuyer et Philippe Choinière, propriétaires d’une ferme familiale dans les Cantons-de-l’Est, concoctent en effet depuis 16 ans une bonne trentaine de produits de soins divers, à partir de plantes et de fleurs bios, directement récoltées sur leurs terres.

S’ils viennent de sortir de nouveaux produits en barre pour les cheveux pour l’été, en plus de deux huiles pour le visage, c’est plutôt leur gel douche au cèdre et à la sauge, un grand classique au parfum délicieusement épicé, qui nous a séduite.

Un incontournable qui mousse à souhait, laissant la peau douce et fraîche au toucher, dont on ne saurait plus se passer. Avis aux intéressés : il est également offert à la lavande, ou encore aux agrumes. En prime : on aime son petit prix et son flacon rechargeable.

16,49 $ pour 500 ml. En vente en ligne ou à la boutique de la ferme, du mercredi au dimanche.

