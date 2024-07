Château d’Ivoire, cette grande boutique de bijoux et d’horlogerie de luxe située rue de la Montagne depuis 1978, vient de terminer des travaux de rénovation. C’est l’histoire d’une entreprise familiale fondée par deux frères, Suhail et Mounzer Kaidbey, arrivés du Liban dans les années 1970 pour s’installer à Montréal et qui ont lancé ensemble Château d’Ivoire, où travaillent aussi désormais leurs enfants.

« On a toujours aimé les bijoux. On a travaillé à la boutique hors taxes de Beyrouth, on y vendait des montres, alors on a décidé de se lancer en affaires à Montréal. On a créé cette boutique qui, au début, vendait des bijoux du monde entier », explique Mounzer Kaidbey, cofondateur de Château d’Ivoire.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La bijouterie de luxe Château d’Ivoire est située au 2020, rue de la Montagne à Montréal depuis 1978.

On trouve dans la boutique les grandes marques de bijoux et de montres de luxe comme Cartier, Omega, Rolex, Breitling, Chopard, Tag Heuer, Hublot, Chanel et Bulgari, mais aussi les marques maison Château d’Ivoire et Rana. « Ce qui nous différencie, c’est que nous créons ici, dans notre atelier, des bijoux de A à Z, de la conception à la fabrication et même à la réparation. Parmi nos plus grands succès, il y a les bagues de fiançailles de la collection Simplement oui, fabriquées ici, par nos artisans », précise Sarah Kaidbey, directrice marketing de Château d’Ivoire. En visitant les ateliers, on remarque qu’il s’agit d’un travail d’une grande minutie. « Il y a le design de la bague, puis on effectue une impression en 3D avec un modèle en cire, et on fabrique la bague avec des diamants éthiques, dont on connaît la provenance », dit-elle.

PHOTO FOURNIE PAR CHÂTEAU D’IVOIRE Solitaire de la collection Château d’Ivoire

PHOTO YI WENG, FOURNIE PAR CHÂTEAU D’IVOIRE Pendentif Pessoa en or jaune de la collection Rana

PHOTO YI WENG, FOURNIE PAR CHÂTEAU D’IVOIRE Bague Flèche d’or de la collection Rana

PHOTO FOURNIE PAR CHÂTEAU D’IVOIRE Montre Mini DolceVita, de Longines 1 /4







« L’achat d’une bague de fiançailles est un moment très émouvant dans la vie d’un couple, explique Sarah Kaidbey. De nouveaux espaces ont été aménagés. De grands travaux de rénovation ont transformé la boutique, qui est très vaste et lumineuse, car on veut privilégier l’expérience du client. » Les ateliers de bijouterie et d’horlogerie viennent également d’être entièrement rénovés, souligne-t-elle.

Parmi les articles qui se vendent le mieux, il y a aussi des bijoux de la collection Rana, créée par Rana Kaidbey, directrice du design de Château d’Ivoire. C’est une collection au style très moderne, avec des formes géométriques, qui comprend bagues, pendentifs, bracelets en or jaune et blanc avec de petits diamants.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Dans les ateliers de Château d’Ivoire, on fabrique et répare des bijoux.

« Ça me fait plaisir de voir que tous les enfants prennent la relève, ils travaillent tous ensemble et s’entendent bien ! lance Mounzer Kaidbey. J’ai 76 ans, je ne suis pas encore à la retraite, mais j’aime voir que l’entreprise familiale se transmet d’une génération à l’autre. »

Consultez le site de Château d’Ivoire