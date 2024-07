La Semaine Mode de Montréal revient 16 au 22 septembre et elle sera consacrée aux créateurs d’ici.

La mode locale sera donc à l’honneur avec notamment Maska, Veinage, Aldo, Eliza Faulkner, Lambert, Les Effrontés, Maison Marie Saint Pierre, Poches & Fils, et bien d’autres. Créateurs, détaillants, manufacturiers et écoles de mode participeront à cet évènement qui sera composé de défilés, lancements de collections, visites d’ateliers et conférences.

Quelques évènements ont été dévoilés jusqu’à présent : le musée McCord Stewart proposera, le 18 septembre, une soirée qui a pour thème l’histoire de nos vêtements, et les participants seront invités à enfiler un vêtement qui raconte une histoire singulière. Le 20 septembre se tiendra le Marché Inédition, un marché collectif vintage avec des commerçants et artistes de la mode montréalaise. Puis, le 21 septembre, Manik Fashion organise un défilé avec DJ dans la boutique La Canadienne de l’avenue Laurier Ouest.

La Semaine Mode de Montréal est organisée par la Grappe métropolitaine de la mode (mmode) et La vie en rose. « La semaine de la mode, c’est une fête, et c’est le moment de mettre en valeur tous les artisans de la mode du Québec. Un peuple sans vêtement est un peuple sans âme alors encourageons la mode d’ici », a déclaré François Roberge, président et directeur général de La vie en rose, lors de la conférence de presse.

Consulter le site web de l’évènement