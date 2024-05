C’est dans l’atelier de la créatrice Eliza Faulkner que nous avons assisté la semaine dernière aux essayages de Béatrice Martin, alias Cœur de pirate, qui choisissait une tenue pour Les Printemps du MAC. L’autrice-compositrice et interprète sera en prestation lors de l’évènement-bénéfice au profit de la Fondation du Musée d’art contemporain de Montréal (MAC), le 17 mai, à l’Arsenal. Elle a essayé trois robes très différentes, sans faire de choix définitif.

« J’aime beaucoup la créatrice Eliza Faulkner, j’aime son style, elle sait mettre en valeur les formes féminines, ce qui fait une silhouette flatteuse », confie Béatrice Martin. Elle a essayé une robe rouge en lin, une autre noire avec des imprimés et la dernière, très scintillante, est celle qu’on remarque le plus. Elle hésite... et discute avec sa styliste Sabrina Deslauriers avec qui elle travaille depuis déjà sept ans. « Il y a un désir de fantaisie, car c’est pour Les Printemps du MAC. Le choix d’une robe, c’est avant tout le désir de se sentir bien et de se sentir belle. Il y a une image, celle d’une femme, d’une mère et d’une artiste, mais aussi d’être soi-même », explique la styliste.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Cœur de pirate et la designer Eliza Faulkner, dans son atelier, lors de l’essayage des différentes robes pour Les Printemps du MAC

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Cœur de pirate porte une robe très scintillante, avec la veste assortie, collection de la designer Eliza Faulkner, qui fabrique tout dans son atelier.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Cœur de pirate, sa styliste Sabrina Deslauriers et la designer Eliza Faulkner, discutent du choix de robe.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Eliza Faulkner remet les trois robes à la styliste Sabrina Deslauriers. 1 /4







La créatrice Eliza Faulkner, originaire de Vancouver, s’est installée à Montréal en 2016 et mise sur des matières naturelles. « Cette collection est très girlie, je me suis inspirée de l’adolescence, il y a des couleurs comme le rouge, de la brillance, des matières comme le lin, de jolis imprimés et tout est fabriqué ici, à Montréal », précise-t-elle.

Les essayages et les choix de tenues pour des évènements font partie du métier de la chanteuse. « J’aime bien ces moments où je peux montrer une autre facette de ma personnalité avec des créations, des tenues chics, et même des costumes. Récemment, j’ai magasiné avec mon chum et il m’a dit, “j’ai beaucoup de respect pour ta styliste” ! Je ne trouve jamais rien en boutique ! Plusieurs fois par année, Sabrina m’apporte toute une sélection de vêtements et on fait le tri. Je fais des essais, je vois si c’est confortable et si je vais pouvoir reporter les vêtements, ce qui est important », souligne-t-elle.

Le style de Béatrice Martin a évolué au fil des années. Elle sait ce qu’elle veut, elle privilégie le confort et le noir reste pour elle un incontournable. « Je vais avoir 35 ans, je suis davantage dans le côté pratique, même si j’ai un style très éclectique. J’ai beaucoup de respect pour le travail des créateurs, ils définissent les tendances, mais je m’habille toujours en fonction de mes envies. Le noir sera toujours présent, mais je suis ouverte à porter de la couleur, de la transparence. J’aime bien m’amuser avec la mode, et je préfère désormais ce qui se fait à Copenhague à ce qui se fait à Paris. »

Consultez le site d’Eliza Faulkner