Le festival M.A.D. (mode, arts, divertissement) est de retour cette année et se tiendra du 22 au 25 août au Quartier des spectacles. Pour sa 24e édition, plus de 300 artistes issus des domaines de la mode, des arts et du divertissement seront réunis. Au programme : une trentaine de défilés de mode, des boutiques éphémères et des artistes de la scène musicale locale et internationale.

« Cette année, c’est éclectique, énorme et irrévérencieux », lance en entrevue Chantal Durivage, cofondatrice du festival M.A.D. « Les artistes ont tellement besoin de s’exprimer et on est contents de leur donner une plateforme pour le faire. C’est un festival où on fait plein de découvertes, on rencontre de nouveaux créateurs de mode, des musiciens, des DJ, des danseurs, des photographes et des artistes d’art visuel. »

Le site du festival s’agrandit et s’étend maintenant jusqu’au boulevard De Maisonneuve. « Le festival ajoute une nouvelle scène, la scène De Maisonneuve, où il y aura de la musique 12 heures par jour avec des DJ, et plus de 60 artistes qui feront vibrer le public », dit Chantal Durivage.

PHOTO MARJORIE GUINDON, FOURNIE PAR CHANTAL DURIVAGE Chantal Durivage, cofondatrice du festival M.A.D.

La programmation est très variée, il y a de la musique latine, du soul, du rap, des DJ, des artistes locaux et internationaux comme Vinny Bombay, Nate Husser, Tana, Mowalola, Ed Winter, NaLi et bien d’autres. Nous sommes vraiment fiers de cette programmation. Chantal Durivage, cofondatrice du festival M.A.D.

Cette 24e édition marque le retour des rencontres et conférences avec la venue, notamment, de Marylin Fitoussi, styliste de la série à succès Emily in Paris, le 21 août. Une rencontre est prévue avec Thierry-Maxime Loriot, commissaire de l’exposition du musée McCord Stewart Portraits et mode – Photographes du Québec au-delà des frontières, ainsi qu’avec Sara Camposarcone, styliste et designer connue pour sa mode extravagante. Il y aura aussi une discussion sur la mode et le développement durable avec les marques québécoises Quartz Co., Lambert et Renaissance.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Un grand défilé de mode sera présenté durant le festival M.A.D. pour souligner les 65 ans du collège LaSalle.

Une trentaine de défilés de mode se tiendront sur la grande scène du festival avec notamment la présence des designers Guillaum Chaigne, Lakuachimoto et Jason Baerg. Le collège LaSalle présentera un grand défilé pour son 65e anniversaire avec de nombreuses personnalités publiques, dont Geneviève Schmidt, Martine St-Clair, Jeanick Fournier et Gisèle Lullaby.

Les boutiques éphémères nous permettront de rencontrer plus de 100 créateurs. « On a augmenté le nombre de boutiques cette année, ce qui va permettre de faire des découvertes. Il y a des boutiques de vêtements, de cosmétiques et des accessoires », conclut Chantal Durivage.

Consultez le site du festival M.A.D.