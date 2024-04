Impossible d’imaginer la vie sans elles. C’est au tour des mamans de se faire parler d’amour, avec ces suggestions pour les dorloter, de la tête aux pieds.

Une grande bouffée d’air

La parfumeuse Isabelle Michaud crée des compositions d’exception et hors des sentiers battus avec sa fabrique artisanale Monsillage. Sa collection Les Routes Monsillage s’inspire de moments marquants de sa vie. Après avoir rendu hommage au Bas-du-Fleuve, berceau de son enfance, avec La Route du Quai, voici La Haute Route, inspiré d’une traversée de 175 km à ski entre Chamonix et Zermatt, dans les Alpes françaises. Une route traversée par l’introspection et le vertige de toucher à plus grand que soi, où virevoltent les notes de thé des bois, cyprès, écorce de sapin, air frais, mimosa, cèdre Atlas.

Parfum La Haute Route, Monsillage, 140 $ (50 ml) ou 45 $ (8 ml), quantités limitées

Consultez la page du produit

PHOTO FOURNIE PAR STRØM SPA NORDIQUE Ensemble Boréal, Strøm spa nordique

Au spa, à la maison

Avec ce trio comprenant un shampoing, un revitalisant et un gel douche, Strøm spa nordique s’invite à la maison pour offrir à la femme de votre vie un moment de relaxation bien mérité, bercé par les parfums d’eucalyptus, d’épinette noire et de pin. Vous sortez le grand jeu et désirez offrir un accès aux bains ou un massage ? À l’achat de 200 $ et plus, vous recevrez un ensemble Boréal gratuitement (valide jusqu’au 12 mai).

Ensemble Boréal, Strøm spa nordique, 80 $

Consultez la page du produit

PHOTO FOURNIE PAR MAISON LAVANDE Crème à mains Pamplemousse fleuri & lavande, Maison Lavande

Vivifiant pamplemousse

La nouvelle collection de l’entreprise québécoise Maison Lavande, Pamplemousse fleuri & lavande, offre une plongée dans les effluves pétillants des agrumes, enrobés de la douceur de la lavande. La crème pour les mains permettra à maman de conserver ses douces mains qui donnent les meilleurs des câlins !

Crème à mains Pamplemousse fleuri & lavande, Maison Lavande, 16,85 $ (100 ml), offerte dès le 2 mai

Consultez le site de Maison Lavande

PHOTO FOURNIE PAR NUDA Sérum solaire minéral Solarglow, Nuda

Maman solaire

Maman aime jouer dehors et profiter du soleil ? Aidez-la à protéger sa peau tout en la sublimant avec le nouveau sérum solaire minéral de Nuda, une marque canadienne spécialisée en autobronzants qui se lance ici dans le solaire. Hyperfluide et iridescent, il protège la peau sans l’irriter grâce à un FPS 30 à large spectre et une formule enrichie en vitamine E et scalène, pour une hydratation maximale.

Sérum solaire minéral Solarglow, Nuda, 47 $

Consultez la page du produit

PHOTO FOURNIE PAR IDOLEM Circuit Spa yogique chez Idolem

Chaud, froid, repos

Les studios de yoga chaud Idolem viennent d’ajouter une nouveauté à leur offre : l’expérience d’immersion en eau froide, dont les bienfaits pour la santé physique et mentale sont de plus en plus reconnus. La plongée se fait en toute sécurité, avec accompagnement, et on la précède d’un cours de yoga chaud. Misson : un lâcher-prise total !

Forfait fête des Mères yoga chaud et plongée, 19,99 $, offert en ligne ou directement dans les succursales Idolem

Consultez le site d’Idolem

PHOTO FOURNIE PAR ILIA Color Haze, Ilia

Maquillage multitâche

Voilà un produit qui plaira à la femme pressée et qui, comme elle, sait faire plusieurs choses en même temps ! Ce produit signé par la chouette entreprise Ilia, qui offre une gamme de produits minimalistes, mais franchement bien conçus, est à la fois un fard à joues et un rouge à lèvres délicat, aux ingrédients doux et hydratants comme le jojoba et l’huile de noix de coco. Sa texture crémeuse et légère se pose sur la peau en subtilité, pour rehausser la beauté naturelle de maman.

Color Haze, Ilia, 46 $

Consultez la page du produit (en anglais)