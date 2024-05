L’industrie de la mode québécoise se mobilise avec la première édition de la journée d’achat de la mode locale, le 9 mai, et relance le mot-clic #MODESOLIDAIRE, une initiative de mode la Grappe métropolitaine de mode, MAD Shoppe, Détail Québec et Investissement Québec.

Le but de cette journée est de découvrir les créateurs et les marques locales québécoises et de créer un mouvement rassembleur au Québec en soutenant les petites et moyennes entreprises de mode. Plus de 70 marques et boutiques participent à cette journée, notamment Elisa C-Rossow, Marigold, Katrin Leblond Design, Yoga Jeans, Pony, Veinage, Quartz Co., Belle et Rebelle, Everyday Sunday, Maguire, Womance et La Vie en Rose.

« C’est tellement important d’encourager les entreprises locales et indépendantes comme les nôtres », estime Myriam Belzile-Maguire, cofondatrice de la marque de chaussures Maguire créée avec sa sœur en 2017. « On sait que le contexte économique est difficile, mais quand on achète local, ça permet de créer des emplois dans le domaine de la mode, ce qui a toujours été mon objectif quand j’ai démarré mon entreprise, dit-elle. Quand on achète en ligne directement sur un site de créateur, ça fait toute la différence, car il n’y a pas d’intermédiaire. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE La boutique Marigold

Selon Marilyne Baril, créatrice de la marque de vêtements Marigold, il y a eu un vrai boom de ventes pendant la pandémie, car on a pris conscience de l’importance de l’achat local. Cet engouement est toutefois retombé depuis et beaucoup de créateurs sont en difficulté. « L’année 2023 a été tragique pour beaucoup d’entreprises, et c’est fondamental de rappeler à quel point l’achat local est essentiel, on a besoin de votre soutien, et porter un vêtement d’ici, ça fait partie de notre culture. Alors le 9 mai, merci de nous encourager ! »

