Si les métaux recyclés se taillent une place de plus en plus grande dans le milieu de la joaillerie, travailler avec des perles anciennes, dénichées dans des souks, des marchés aux puces ou des ventes de succession, est plus inusité.

C’est le créneau qu’a choisi d’occuper Tonya Dickenson en lançant Asymmetric by design en 2022. « Quand les gens pensent durabilité et écoresponsabilité, ils ne pensent pas nécessairement aux bijoux alors qu’on a 40 000 années de perles. Je pense qu’on en a assez ! », lance celle qui était finaliste pour le prix Reconnaissance Coup de cœur du président lors du Gala mmode 2023.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Les créations de Tonya Dickenson mettent principalement en valeur des perles et breloques provenant de sa collection personnelle, constituée au fil de voyages.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Chaque collier est unique.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Une broche a été intégrée à celui-ci.

Ayant des racines ukrainiennes, Tonya Dickenson a créé une collection en appui au peuple de ce pays en guerre.







Fille de diplomate, la Montréalaise a grandi en Égypte où elle a découvert la richesse des souks. Ayant habité dans 11 pays et en ayant visité une centaine, elle a amassé en 45 ans une collection impressionnante de perles et de pierres anciennes dans laquelle elle puise pour créer des bijoux qui ne sont pas que flamboyants, mais qui portent aussi un message. « Chaque collier a un nom, une histoire et est unique, comme vous et moi », dit celle qui crée elle-même les bijoux, en s’inspirant d’une perle particulière ou d’un évènement, comme la guerre en Ukraine et l’érosion des droits des femmes dans certains pays, lesquels ont donné lieu à des collections.

Toutes les perles utilisées ne proviennent pas de sa collection personnelle, mais la plupart sont anciennes ou, à tout le moins, réutilisées. Les prix sont établis en fonction de la valeur des composants qui peut être grande, même pour une pièce ancienne. Dans un souci de durabilité, elle offre également de surcycler les bijoux anciens ou brisés qui prennent la poussière dans nos armoires.

