Les stars au rendez-vous du Met Gala de New York

Comme à chaque premier lundi de mai, le Met Gala de New York est l’évènement mode le plus attendu de l’année. Zendaya, Jennifer Lopez, Bad Bunny et Chris Hemsworth étaient les coprésidents du gala, avec l’incontournable Anna Wintour, éditrice du magazine Vogue. Le code vestimentaire Le Jardin du temps, titre de la nouvelle de J.G. Ballard (1962), a inspiré toutes les plus grandes stars qui ont défilé sur le tapis rouge.