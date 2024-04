Une nouvelle et première marque inspirée de la médecine traditionnelle indienne, aux recettes vieilles de plusieurs millénaires, vient de faire son entrée chez Sephora : Sahajan, qui signifie « instinct » en hindi, parce que c’est précisément ce qu’a suivi Lisa Mattan en lançant ses produits.

Et on n’a pas fini d’en entendre parler. À preuve, ses jolies fioles brunes au nom unique et à l’emballage distinctif, qu’on trouve aussi chez Étiket à Montréal, ont été adoptées par de grandes chaînes d’hôtels, et non des moindres : Ritz-Carlton, St. Regis, W, etc.

En magasin, on se l’arrache. À peine lancés, les trois produits phares – une crème nourrissante (à base de gotu kola, ou herbe du tigre), une huile nettoyante (au moringa) et un masque éclaircissant (au curcuma) – ont été en rupture de stock.

IMAGE FOURNIE PAR SAHAJAN Les produits phares de Sahajan sont l’huile nettoyante, la crème nourrissante et le masque éclaircissant.

Tout un parcours pour la Torontoise, fille d’immigrés indiens, à la base experte en marketing pharmaceutique, puis consultante, convertie ici en dynamique entrepreneure de produits de beauté ayurvédiques, par-dessus le marché.

Sauf qu’il s’agit plutôt d’un retour aux sources. En entrevue téléphonique, la fondatrice explique qu’elle baigne effectivement dans les produits naturels depuis toujours. Enfant, chez elle, pour soigner un bouton, on appliquait une pâte de curcuma mélangée avec un peu d’eau de rose. Pour coiffer ses cheveux, Lisa Mattan a toujours eu recours aux huiles, que ce soit de noix de coco ou de sésame. Cela allait de soi, bien avant que ce soit à la mode.

Ceci explique cela ? Lisa Mattan s’est tranquillement éloignée de ses racines avec les années pour travailler dans l’univers des pharmaceutiques et adopter pour sa routine personnelle les produits de beauté (lire : chimiques) du jour. Or voilà qu’il y a 10 ans, en rentrant du boulot, elle tombe sur sa fille, alors haute comme trois pommes, toute barbouillée de ses différents produits. « C’était adorable, se souvient-elle, mais je me suis dit : qu’est-ce que tous ces ingrédients vont faire à sa petite peau de bébé ? » Spontanément, elle lui a proposé de s’amuser plutôt avec ses huiles familiales, fraîchement rapportées d’Inde par ses parents lors d’un séjour récent. « Et c’est là que j’ai pris conscience que je leur faisais confiance ! [...] Et ça m’a fait réfléchir. »

Si mes produits de beauté ne sont pas assez bons pour elle, mes produits de beauté ne sont certainement pas assez bons pour moi non plus ! Lisa Mattan, fondatrice de Sahajan

Quelques recherches plus tard et Lisa Mattan réalisait ceci : « Ce que j’avais pris pour des traditions familiales était en fait profondément ancré dans la médecine ayurvédique. » Cette « science de la vie » prône aussi l’« équilibre », vulgarise-t-elle au bout du fil. D’où l’idée, assez spontanée, de marier ces recettes ancestrales à la science moderne. Pour ce faire, Lisa Mattan embauche aussitôt un chimiste, collabore avec des médecins en Inde, pour s’assurer de l’authenticité de l’approche et lance même des tests cliniques par des tiers sur ses formules, une première dans le monde des produits naturels en général, et dans les produits ayurvédiques en particulier, signale-t-elle. En 2015, la marque, certes nichée à l’époque, était lancée. Moins de 10 ans plus tard, la voilà dans l’une des plus grandes chaînes de produits de beauté au pays.