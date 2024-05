Dans une étonnante communication, le Cirque du Soleil annonce son association avec Flower Shop Perfumes Co. pour lancer une eau de parfum.

L’eau de parfum, qui a été conçue en partenariat avec la maison de parfums suisse DSM-Firmenich et son parfumeur Alexis Grugeon, est disponible en ligne dès ce mercredi.

Le lien avec les activités du Cirque est ténu, voire inexistant, mais s’inscrit dans son offre de services de produits dérivés. « À l’image des spectacles élaborés du Cirque du Soleil, son eau de parfum offre un voyage qui élève les notes olfactives classiques à de nouveaux sommets éblouissants, tissant une synthèse délicate de bergamote, de pomme rouge et de barbe à papa, d’iris et de freesia, de pop-corn au beurre et de bois de santal chaud, de gousse de vanille et d’ambre caramélisé » détaille le Cirque dans un communiqué.

Le flacon en verre, surmonté d’un bouchon en or strié, représente un grand soleil s’élevant au-dessus de la lune. Chaque flacon de 100 ml est vendu au prix de 195 $ US.