Collection d’automne Dior entre émancipation et glamour, façon âge d’or d’Hollywood

(New York) Dior a choisi l’univers de l’actrice Marlene Dietrich pour faire le trait d’union entre Paris et New York, où la maison a présenté, lundi, sa collection automne, qui rappelle le Hollywood des années 30 et 40, période d’émancipation vestimentaire.