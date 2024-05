Myriam et Jeanne Élie, les deux sœurs derrière la marque de joaillerie MYEL, lancent le magasin concept 207 Ouest, situé juste en dessous de leur boutique de bijoux.

Située au 207, avenue Laurier Ouest, dans le Mile End, cette boutique propose une belle sélection d’objets haut de gamme de décoration, tels que des vases, des verres, des nappes, des chandeliers, des accessoires comme des sacs à main, des foulards et des lunettes de soleil ainsi que des beaux livres des éditions Assouline et Taschen.

« Ça faisait longtemps qu’on voulait ouvrir une petite boutique. On déniche des objets colorés, des créations originales de marques locales et internationales et on espère que les gens vont autant les apprécier que nous », explique Jeanne Élie, que nous avons rencontrée.

C’est à travers leurs voyages que les deux sœurs découvrent des créateurs et des marques. « Nous sommes allées cette année à la semaine du design de Milan et nous avons eu des coups de cœur. On a rapporté des objets de marques italiennes, et on retrouve aussi des marques françaises, danoises, américaines et des marques d’ici. »

