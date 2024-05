Ce n’est pas tous les jours qu’on rencontre une princesse à Montréal. La princesse belge Isabella Orsini de Ligne était de passage dans la métropole, car elle est la nouvelle ambassadrice de la marque de soins d’ici Nelly De Vuyst.

C’est à l’hôtel Ritz-Carlton de Montréal que nous rencontrons l’actrice italienne devenue une princesse belge en épousant le prince Édouard de Ligne-La Trémoille en 2009. Dans le salon du Ritz, l’ambiance est décontractée. Très chaleureuse et colorée, Isabella Orsini de Ligne lance qu’elle est la première roturière de la famille, depuis mille ans. « Je suis contente de pouvoir apporter un certain équilibre. Je suis restée qui je suis, une femme directe avec des principes et qui dit ce qu’elle pense », affirme-t-elle. Mannequin et actrice, elle a fait des études de droit en Italie, mais n’a jamais pratiqué. « Le métier d’avocate, ce n’était pas pour moi », confie celle qui est aussi la filleule de Silvio Berlusconi, ancien président du Conseil des ministres italien, mort en 2023. « C’était un ami de mon père », explique-t-elle.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Les produits Nelly de Vuyst

La princesse est devenue ambassadrice des produits Nelly De Vuyst, une marque de soins pour la peau haut de gamme fabriqués à Montréal, distribués dans les spas du monde entier et qu’on peut aussi acheter en ligne. « Je suis tombée sur ces produits, car c’était une marque belge au départ, et j’ai tout de suite adoré toutes les crèmes pour la peau composées d’ingrédients naturels, biologiques et certifiés. C’est fondamental pour moi, en plus d’être efficaces et écologiques », confie-t-elle.

Pour Manon Pilon, présidente de Derme & CO et des laboratoires Nelly De Vuyst, cette rencontre avec la princesse a été une révélation. « Quand elle m’a dit qu’elle souhaitait être notre ambassadrice, je ne pouvais pas espérer mieux pour faire rayonner la marque », dit-elle.

« Beaucoup de gens essaient toutes sortes de crèmes naturelles et biologiques, mais il faut savoir que tous nos produits sont fabriqués à Montréal où on fait l’extraction des plantes, dans une usine certifiée par Santé Canada. C’est important de le spécifier, car tout est contrôlé de manière très stricte et rigoureuse, on doit suivre les protocoles et on a la certification de produits 100 % naturels COSMOS, ce qui garantit un produit qui respecte l’environnement », précise Manon Pilon.

À quoi ressemble le quotidien d’une princesse ? « Je vis à Rome et en Belgique avec mon mari et nos trois enfants dans le château d’Antoing qui date du XIIe siècle, un château de style néogothique, et l’ambiance est particulière, il y a des fantômes, dit-elle en riant. Mon quotidien est celui d’une mère de trois enfants. Il y a l’école, les devoirs, on fait du sport, on adore la nature... tout ce qu’il y a de plus normal. »

Les produits sont offerts en ligne.

