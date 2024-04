Parce que votre maman coquette aime briller de mille feux, voici des bijoux pour gâter la première femme de votre vie, selon votre portefeuille.

Une petite touche de glam

Le printemps est arrivé chez la marque montréalaise Twenty Compass avec sa nouvelle collection C’est la vie, qui comprend de jolies boucles d’oreilles, des pendentifs, une chaîne et une bague. Parmi ces nouveautés, le modèle Memories comblera les mamans les plus coquettes. D’un grand chic, ce bijou s’agence parfaitement aux vêtements de tous les jours, comme à des tenues de soirée.

La douceur d’une maman

PHOTO FOURNIE PAR HORACE JEWELRY Médaillon Douceur, avec collier fait en argent sterling.925 plaqué or 18k et nacre de perle, collection MAMA, Horace Jewelry, 50 $

À temps pour la fête des Mères, Horace Jewelry, une marque montréalaise qui offre des bijoux à prix tout doux, présente une nouvelle édition de sa collection MAMA. On y trouve notamment le collier Douceur, composé d’un médaillon en nacre de perle, véritable passe-partout pour la belle saison, avec, au verso, le mot « douceur » gravé. Un mot tout simple pour rappeler aux femmes qu’elles doivent prendre soin d’elles.

Un trésor au doigt

PHOTO FOURNIE PAR MYEL Bague Calypso avec perle en argent, Myel, 340 $

La marque québécoise Myel offre des bijoux haut de gamme depuis une dizaine d’années et compte un catalogue bien rempli de petits trésors à offrir à celle qu’on admire. Pour la fête des Mères, nous arrêtons notre choix sur la bague Calypso qui rappelle les vacances et le soleil. Elle fait partie de la collection Odyssée, qui offre notamment bracelet et boucles d’oreilles, pour compléter l’ensemble, si l’envie vous en dit.

Un bracelet pour toi… et moi

PHOTO FOURNIE PAR CAMILLETTE Selon la longueur, les modèles et la matière, les prix débutent à 69 $.

Offrez à votre maman un joli bijou dont elle ne pourra se passer avec un bracelet permanent de la société locale Camillette. Très tendance, cette chaîne ajustée et soudée sur mesure sera scellée sur vous. Offerte en argent sterling, en or plaqué ou en or massif, elle peut être portée au poignet, au cou ou à la cheville. Plusieurs modèles sont offerts et il est aussi possible d’y ajouter des breloques en argent. Profitez de votre visite à la boutique pour vous faire un cadeau aussi… Une belle activité à faire avec maman. Sur rendez-vous.

Pour la maman originale

PHOTO CAMILLE SAINT-CHARLES, FOURNIE PAR ADÉ Boucles d’oreilles iden, Adé bijoux, 78 $, offertes en plusieurs couleurs, dont champagne, rosé, moutarde, melon, corail, caramel et azur

Votre mère n’aime pas passer inaperçue ? Les boucles d’oreille d’Adé Bijoux sauront la charmer. Les bijoux d’Andréa Kpenou rendent hommage aux femmes, à leur puissance et leur lumière, et ceux de la nouvelle collection printemps-été ne font pas exception en honorant les racines béninoises de la créatrice. Pour l’occasion, chaque modèle porte le nom d’une reine du royaume de Dahomey (ancien royaume du Bénin).

La mer en cavale

PHOTO FOURNIE PAR VÉRONIQUE ROY JWLS Collier Sincère, argent sterling massif (pendentif et chaîne) et calcédoine bleue, Véronique Roy Jwls, 136 $

Active dans le domaine de la joaillerie depuis plus de 10 ans, la créatrice de bijoux Véronique Roy Jwls ajoute six nouveautés à la collection ASSUMÉE pour la fête des Mères. Confectionnés à la main avec des métaux précieux et des pierres naturelles et fabriqués dans l’atelier de Montréal, ces modèles mettent en valeur deux pierres de couleur douce (pierre de lune et calcédoine bleue). Notre choix s’arrête sur le collier Sincère avec une calcédoine bleue qui rappelle la mer et la saison chaude.

