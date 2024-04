Votre mère a l’âme bohème ? Quelques idées en vrac pour combler ses fantasmes d’escapades, et rendre plus concrets ses nombreux projets. Des cadeaux mignons et utiles, à petit, moyen et gros prix.

Bible des parents voyageurs

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DES LIBRAIRES La bible des parents voyageurs

Bonne nouvelle : l’autrice et conférencière Sophie Reis (à qui l’on doit le site bbjetlag.com) vient de bonifier son Guide des parents voyageurs, pile pour la fête des Mères. Si la mère que vous voulez gâter cherche un outil pour tout savoir avant de partir avec des enfants (0-12 ans), des astuces pour planifier son départ, des conseils pour faire les bagages et des aide-mémoire utiles, ces quelque 400 pages bourrées d’infos pratiques sont assurément ce qu’il lui faut. Préface signée Alexandra Diaz.

Le guide des parents voyageurs, Sophie Reis, Trécarré, 395 pages, 32,95 $

La valise qu’il lui faut

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB D’HERSCHEL Herschel Heritage, Hardshell large Carry-On Luggage, 340 $

On craque pour les produits canadiens Herschel en général, et pour ces petites valises rigides en particulier, à la coquille composée à 70 % de matériel recyclé. Avouez qu’il est dur de résister à celle-ci, redessinée ici par l’artiste new-yorkaise Jade Purple Brown, avec ses couleurs pimpantes. Avec ses 43 litres, cette valise à roulettes, munie d’une division en filet et de deux sous-sections, est tout indiquée pour de courtes escapades, ou encore la cabine d’avion (à vérifier selon les exigences des différentes compagnies aériennes). À noter qu’un format légèrement plus petit (35 litres) existe également.

Herschel Heritage, Hardshell large Carry-On Luggage, 340 $

Consultez le site d’Herschel (en anglais)

Coquettes pochettes

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DE CARRY U Üspace, Carry U, sacs de compression, 110 $

Parions que votre maman aime organiser ses bagages. Pour y faire régner l’ordre, ces jolies pochettes de compression sont un incontournable du voyage. Signé Carry U (marque québécoise), l’ensemble compte sept pochettes de tailles variables, pour combler tous ses besoins : chaussures, linge sale, chargeurs, même une trousse de toilette à suspendre.

Üspace, Carry U, sacs de compression, 110 $

Consultez le site de Carry U

Le sac modulable

PHOTO FOURNIE PAR DÉCATHLON Sac 2 en 1 de 15 litres, Décathlon, 30 $

Voilà un chouette sac multiusage, conçu pour être glissé dans une valise, pour en profiter pleinement une fois arrivé à destination. Drôlement pratique, il compte différents petits rangements, ici pour l’ordinateur, là pour une gourde, des livres, des carnets, etc. On aime sa polyvalence, pouvant se porter soit au dos, en excursion, soit simplement à l’épaule, en vadrouille. On apprécie surtout son petit prix.

Sac 2 en 1 de 15 litres, Décathlon, 30 $

Consultez le site de Décathlon

Pour rêver sur papier

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DE BALTIC CLUB Carnet de notes à spirales, Baltic Club, 22 $

Qui dit mieux, pour planifier un voyage à venir, ou mettre en mots ses souvenirs, que ce joli petit carnet à spirales, fait à Montréal ? Résistant, avec sa couverture en toile sur carton, coquet, il compte en outre plus de 100 pages lignées, pour y rédiger toutes les listes et pensées sur papier.

Carnet de notes à spirales, Baltic Club, 22 $

Consultez le site de Baltic Club

Dormir en paix

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DE VOL PRIVÉ Des masques de sommeil pour dormir en paix

Pour se reposer enfin et dormir surtout en paix n’importe où, votre mère mérite assurément ce joli petit masque de sommeil tout doux, ajustable derrière les oreilles. Lire : sans la décoiffer ni mettre une pression indue sur ses cils ou sa tête. Composé de satin (côté yeux) et de polyester (devant), il laisse en prime évacuer l’humidité. À noter que 5 $ seront remis à la fondation Mères avec pouvoir pour chaque masque de la collection Rose Tokyo acheté.

Eden, masque de nuit Rose Tokyo, Vol privé, 45 $

Consultez le site de Vol privé

Pour voyager en beauté

PHOTO FOURNIE PAR MAGDA FREDERIK Une jolie trousse pour voyager en beauté

Voilà une douce pensée pour maman : une jolie trousse composée de produits pour sa routine beauté, en format voyage. Signés Magda Frederik, les produits de cette nouvelle marque locale et écologique comptent un lait, une lotion, une crème et un sérum. La pochette de papier est lavable, et peut en outre être portée en bandoulière ou à la ceinture, en y ajoutant un foulard.

Trousse Away, Magda Frederik, 69,95 $

Consultez le site de Magda Frederik

Tenue de voyage

PHOTO FOURNIE PAR LE GROUPE MARIE CLAIRE Pantalon large décontracté à enfiler, Mariloup Wolfe, San Francisco, 64,95 $

Maman part en voyage, il lui faudra assurément une tenue décontractée pour se déplacer. Que ce soit par terre, ciel ou mer, ce pantalon large en polyester, tiré de la collection de Mariloup Wolfe, offerte par le Groupe San Francisco, semble tout indiqué, alliant ici confort et style. On aime ses poches sur les côtés et surtout sa ceinture intégrée. Différentes tailles offertes.

Pantalon large décontracté à enfiler, Mariloup Wolfe, San Francisco, 64,95 $

Consultez le site de San Francisco,