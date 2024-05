Frankey L’artiste qui ravit Amsterdam

Au printemps 2020, au plus fort de la pandémie, la place du Dam à Amsterdam, toujours très animée, était déserte, silencieuse et entourée de blocs antiterroristes en béton. L’artiste de rue néerlandais Frank de Ruwe, connu sous le nom de Frankey, s’est dit que ces blocs aux clous intimidants ressemblaient à quelque chose de plus innocent – des blocs Lego géants – et que la ville avait besoin de quelque chose pour éclaircir la morosité ambiante.