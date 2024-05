Zurich à pied, à vélo, en tram et en bateau

Zurich est bien plus qu’une plaque tournante des finances mondiales et des vols internationaux ! La ville vaut assurément la visite pour quelques heures ou quelques jours. Au menu : quartier historique, lac, boutiques chics, restaurants typiques, musées et balades nature… Le tout à pied ou en transports en commun.

Anne Pélouas Collaboration spéciale

Cœur historique à pied et en tram

PHOTO ANNE PÉLOUAS, COLLABORATION SPÉCIALE L’Opéra de Zurich et son esplanade

Autrefois cerné de fortifications, le « Vieux-Zurich » se découvre bien à pied. Nous avons un bon guide : l’Office de tourisme de Zurich. De rive de lac en bord de rivière, de ruelles en places anciennes, de boutiques d’artisans en tavernes traditionnelles, de fontaine en fontaine (Zurich en compte 1200), on apprécie tout son charme.

Côté sud, l’opéra tout de blanc vêtu est à voir de jour comme de soir. Datant de 1891, il donne sur une immense esplanade, la Sechseläutenplatz, ouverte sur le lac. L’embouchure de la rivière Limmat est tout près, comme la Bürkliplatz, d’où partent les bateaux de croisière. D’imposants bâtiments anciens, dont celui de la Banque nationale suisse, jalonnent le parcours menant à la Bahnhofstrasse, bordée de magasins chics. Arrêt requis chez Sprüngli, confiseur zurichois réputé pour ses truffes et macarons. Côté rivière se succèdent les magnifiques églises Fraumünster (aux vitraux signés Chagall) et St. Peter dont la tour a longtemps servi de tour à feu gardée.

PHOTO DOMINIK BAUR, FOURNIE PAR L’OFFICE DE TOURISME DE ZURICH L’église St. Peter

PHOTO NORA BRUMM, FOUNDBYHEART, FOURNIE PAR L’OFFICE DE TOURISME DE ZURICH L’église GrossMünster et ses tours jumelles 1 /2



Par des ruelles tortueuses, on grimpe jusqu’à la place Lindenhof. À l’ombre de tilleuls centenaires, des Zurichois y jouent aux échecs ou à la pétanque pendant que d’autres profitent de la vue en plongée sur la rivière et l’autre rive où se déploie le quartier animé Niederhof. Sur le Limmatquai domine l’église GrossMünster aux tours jumelles.

La promenade de pont en pont est aussi agréable de jour qu’en soirée, comme l’est celle de l’Utoquai en bord de lac. On s’y baigne l’été ou alors on flâne en attendant le coucher du soleil.

PHOTO ANNE PÉLOUAS, COLLABORATION SPÉCIALE Tramway à Zurich

Doté d’un formidable réseau de tramways, Zurich se visite aussi en montant et descendant au hasard des lignes. Belle occasion d’explorer le quartier de l’Université de Zurich (la plus grande de Suisse) aux impressionnants bâtiments anciens, mais aussi quelques prouesses architecturales modernes comme la bibliothèque de la faculté de droit, création de l’Espagnol Santiago Calatrava. La terrasse de l’Institut de technologie (ETH) offre une vue imprenable sur le Vieux-Zurich. De là, on redescend facilement en bord de rivière avec le funiculaire Polybahn.

Voguer sur l’eau

PHOTO ANNE PÉLOUAS, COLLABORATION SPÉCIALE Zurich se découvre bien sur l’eau.

Le majestueux lac de Zurich s’étire au sud du quartier historique sur plus de 88 km⁠2. Une jolie promenade piétonne le longe de chaque côté de la très animée Bürkliplatz. Des bateaux partent des quais et sillonnent le lac, reliant jusqu’à une vingtaine de villages. Trois circuits d’une heure à quatre heures et demie sont proposés, mais on peut prolonger la journée avec des escales pour aller visiter un vignoble ou un château, un parc ou une plage ; grimper sur une colline en funiculaire ou plonger dans l’univers du chocolat au Musée Lindt…

PHOTO ANNE PÉLOUAS, COLLABORATION SPÉCIALE Début de printemps à Zurich

Dès le départ sur l’eau, on apprécie la perspective sur les grands hôtels historiques de Zurich, puis sur les riches résidences riveraines, les espaces verts et lieux de baignade. Sur le plus long trajet, un arrêt s’impose à Rapperswil, doté d’un château médiéval, et dans l’île d’Ufenau où loge un monastère bénédictin.

PHOTO GAETAN BALLY, FOURNIE PAR L’OFFICE DE TOURISME DE ZURICH Une croisière sur la rivière Limmat

L’été, une croisière sur la rivière Limmat fait la part belle aux attraits du quartier historique en changeant singulièrement de perspective pour voir par exemple l’église St. Peter, l’opéra ou le quartier haut perché de l’université.

Zurich à vélo

PHOTO PATRICK ARMBRUSTER, FOURNIE PAR L’OFFICE DE TOURISME DE ZURICH Une visite guidée à vélo pour découvrir Zurich

Parmi ses visites guidées, l’Office de tourisme de Zurich en propose à vélo électrique. De la gare ferroviaire, direction Zurich-Ouest dont les vieux entrepôts industriels sont devenus lieux culturels, restaurants, galeries d’art… Des échoppes en tout genre trouvent domicile sous les arches d’un long viaduc ferroviaire.

PHOTO MARTIN RÜTSCHI, FOURNIE PAR L’OFFICE DE TOURISME DE ZURICH L’insolite tour Freitag

L’insolite tour Freitag (marque connue de sacs recyclés) étonne par son empilement de conteneurs recyclés, tandis que sa voisine Frau Gerolds ouvre les portes de son excentrique jardin. Autre entrepôt ancien, le Schiffbau a un théâtre, un club de jazz et un bar. Le Löwenbräu est pour sa part une ancienne brasserie dont la cheminée de briques s’intègre bien à un ensemble moderne de résidences, de bureaux et de musée.

PHOTO ELISABETH REAL, FOURNIE PAR L’OFFICE DE TOURISME DE ZURICH Frau Gerolds et son excentrique jardin

Passé la rivière Limmat, une petite montée mène à la station du funiculaire Rigiblick, pour se gorger d’un autre panorama sur la ville. On traverse en descente des quartiers résidentiels et universitaires jusqu’au lac dont on longe la rive avant de rentrer à la Station de vélo souterraine de l’Europaallee, près de la gare.

À l’assaut de la montagne

PHOTO CHRISTIAN SCHNUR, FOURNIE PAR L’OFFICE DE TOURISME DE ZURICH Vue au sommet de la montagne !

Zurich a sa montagne, l’Uetliberg, oasis de verdure culminant à 871 mètres qu’on peut sillonner à pied ou à vélo, mais qui est aussi reliée au centre-ville (en 20 minutes) par une ligne de train spéciale et un téléphérique. À la gare supérieure, 10 minutes à pied vous séparent du sommet où trône l’Uto Kulm, superbe hôtel-restaurant. En extérieur, on profite d’un splendide panorama sur Zurich, le lac, des collines et des vallons très verdoyants.

Une partie des frais de ce reportage a été payée par les offices de tourisme de Zurich et de la Suisse au Canada, qui n’ont eu aucun droit de regard sur son contenu.