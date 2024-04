(Londres) Ce tranquille pub londonien n’aurait jamais imaginé devenir un repaire des fans de Taylor Swift. Mais depuis la sortie du dernier album de la mégastar américaine, les « Swifties » affluent au « Black Dog », qu’ils pensent être le bar de la chanson du même nom.

Clara LALANNE Agence France-Presse

Malgré la pluie, Dewmi Fernando, touriste de 23 ans venue de Singapour, prend la pose devant la devanture en briques surmontée d’un chien noir, à côté de l’ardoise où les gérants de ce pub du quartier de Vauxhall, au sud de la Tamise, ont écrit à la craie les paroles de Black Dog.

Dans ce titre, le 17e du double album The Tortured Poets Department et The Anthology, la chanteuse aux 14 Grammy Awards raconte qu’elle a encore accès à la localisation de son ex sur son téléphone : « Tu as oublié de la désactiver/Et donc je te regarde entrer dans un bar appelé “The Black Dog”/Et percer de nouveaux trous dans mon cœur ».

Les « Swifties », qui adorent décrypter les messages cachés dans les paroles de la chanteuse, se sont mis en quête de ce fameux « Black Dog »… et sont arrivés à la conclusion qu’il s’agissait du pub de Vauxhall, après avoir découvert que l’ex-compagnon de Taylor Swift, l’acteur britannique Joe Alwyn, habiterait à proximité.

Rien ne garantit que ce pub soit celui dont parle la mégastar, qui a créé un véritable sentiment d’intimité avec son public grâce aux réseaux sociaux. Mais la nouvelle s’est disséminée sur TikTok et les fans affluent depuis au « Black Dog » sans discontinuer.

PHOTO TOBY MELVILLE, REUTERS

« Ça a été un tourbillon », reconnaît auprès de l’AFP Lily Bottomley, responsable événementielle du groupe SC Soho auquel appartient le pub.

De passage à Londres, Dewmi Fernando a immédiatement ajouté la visite du pub à son programme : « J’écoute Taylor Swift depuis que j’ai huit ans […] Elle a fait partie de mon enfance, de mon adolescence, et maintenant de ma vie d’adulte, c’est comme si j’avais grandi avec elle ».

Cocktails « Taylor’s Version »

« Le jour de la sortie de l’album, c’était comme le matin de Noël pour nous. Nous sommes de très grandes fans, et partout où il y aura une référence à Taylor, nous irons la chercher », assure à l’AFP Charlotte Garratt, 23 ans, qui habite dans le Bedfordshire et est venue passer la journée à Londres avec une amie.

« On se sent comme des détectives à chercher ce que les paroles signifient, s’il y a des doubles sens cachés ou des métaphores », ajoute-t-elle.

Même si le pub n’est pas encore plein en milieu d’après-midi, toutes les tables sont réservées pour le soir, et des fans s’arrêtent régulièrement devant la devanture pour prendre l’ardoise en photo.

PHOTO TOBY MELVILLE, REUTERS

Cet engouement soudain a de quoi réjouir l’établissement, au moment où les emblématiques pubs britanniques traversent une période difficile. Ces deux dernières années, ils ont vu leurs coûts exploser à cause d’une inflation galopante, et peinent à attirer des clients eux-mêmes affectés par la crise du pouvoir d’achat.

Le « Black Dog » a donc décidé d’en tirer profit au maximum, en ajoutant des burgers et cocktails « Taylor’s Version » à son ardoise. Pour la sortie de l’album vendredi dernier, il offrait des bières à tous les fans capables de chanter une chanson de Taylor Swift, avant d’arrêter face à l’affluence de « Swifties ».

« Les quatre derniers jours ont été vraiment chargés […] Nous allons étendre nos horaires d’ouverture pour accueillir tous ces clients, et il y a un vrai effet “Taylor Swift” sur les ventes », sourit Lily Bottomley, qui dit toutefois n’avoir « jamais vu » la chanteuse dans le bar.

PHOTO TOBY MELVILLE, REUTERS

PHOTO TOBY MELVILLE, REUTERS Un Aperol Spritz « Taylor's Version »

PHOTO TOBY MELVILLE, REUTERS Le « Swift Burger »

PHOTO TOBY MELVILLE, REUTERS 1 /4







Les réservations ont « considérablement augmenté » pour une « semaine plutôt pluvieuse d’avril », et le bar est déjà complet pour toutes les dates de concert de la star à Londres cet été.

Certains ont toutefois accusé le pub d’aller trop loin, après que son gérant a confié sur la chaîne Sky News avoir regardé les vidéos des caméras de surveillance pour voir si Joe Alwyn ou la pop star elle-même s’étaient rendus au « Black Dog » ces derniers mois.