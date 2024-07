3 articles Europe

Le Val de Loire Entre jardins, châteaux et gourmandises

« On a des châteaux, des bons vins, de la bonne cuisine et un fleuve à moins de deux heures de Paris : le Val de Loire est ze place to be ! », assure le voiturier qui nous conduit à la gare de Blois. Il n’aura pas de mal à nous convaincre. La Vallée a dépoussiéré plusieurs de ses institutions et est un magnifique lieu pour se plonger à la fois dans l’histoire, la culture, l’horticulture et la gastronomie.