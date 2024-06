PHOTO FEDERICO BORELLA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Les touristes préfèrent l’Espagne et l’Italie à la France

(Paris) Si les touristes associent toujours la France à la restauration haut de gamme, l’Espagne et l’Italie lui passent devant pour la gastronomie locale, montre une étude Toluna-Harris Interactive menée pour Atout France auprès de quasiment 30 000 voyageurs internationaux.

Agence France-Presse

L’accueil des Français et des prix trop élevés nuisent à la destination, selon cette étude publiée mardi par l’agence de promotion du tourisme français, alors que Paris s’apprête à recevoir cet été 15 millions de visiteurs pour les Jeux olympiques.

Interrogées sur leurs intentions de voyage, les 28 844 personnes originaires d’une trentaine de pays, sondées en ligne du 12 mars au 2 avril, placent l’Espagne et l’Italie ex aequo en tête, suivies de la France en troisième position.

Pour les restaurants haut de gamme, les visites œnologiques, le magasinage et les évènements sportifs, la France se place devant ses deux voisines méditerranéennes dans les associations d’idées des touristes.

Au contraire, Espagne et Italie se distinguent en matière de villages de charmes, de sites naturels, de lieux culturels et de gastronomie locale.

« L’une des plus grandes difficultés de la France est la concurrence des ses voisins limitrophes […] identifiés beaucoup plus positivement sur des enjeux qui sont aujourd’hui une faiblesse de la destination France : une météo pas toujours au rendez-vous, un accueil des locaux critiqué, des prix jugés élevés, une capacité à offrir baignade et détente perçue comme relativement limitée… », notent les auteurs.

Tout n’est pas perdu pour la restauration française, car les spectateurs des JO ont déjà commencé à réserver, selon une autre étude publiée mardi par la plateforme TheFork.

Sur ce site (anciennement La Fourchette, et propriété de TripAdvisor), les réservations ont plus que doublé sur la période des jeux par rapport à l’année d’avant, notamment pour les 26 et 27 juillet, jours de la cérémonie d’ouverture.

En outre, 50 % des réservations sont effectuées dans des restaurants gastronomiques, selon TheFork.

En plus de ses propres données, la plateforme a fait appel à Opinionway pour sonder les intentions des Français au restaurant cet été, et 90 % des personnes interrogées déclarent qu’ils préféreront « prendre un repas à table pendant les Jeux olympiques et paralympiques plutôt que de manger sur le pouce ».

Une large majorité des répondants (86 %) indique aussi « avoir envie de (re)découvrir la cuisine française, avec une préférence marquée pour les spécialités régionales chez 50 % d’entre eux ».

Par ailleurs, la plateforme indique s’être associée au gouvernement en vue notamment des Jeux paralympiques pour permettre aux personnes handicapées de localiser et réserver des tables adaptées sur son site en ajoutant le filtre Acceslibre.