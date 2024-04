Taylor Swift exorcise ses démons et fait le bonheur des fans

(New York) Surprise, ce n’est pas un album, mais bien un double album que les fans de la vedette de la pop Taylor Swift ont eu le plaisir de découvrir vendredi, un onzième opus version XXL déjà promis à tous les records.

Maggy DONALDSON Agence France-Presse

L’album The Tortured Poets Department (TTPD) soit « Le cercle des poètes torturés » a été rendu public comme attendu vendredi à minuit heure de New York.

Deux heures plus tard, 15 autres titres ont fait leur apparition comme par magie, affolant ses nombreux fans, les « Swifties ».

« The Tortured Poets Department est un double album secret », a posté dans la nuit la chanteuse américaine devenue mégastar mondiale.

Et d’expliquer : « J’ai écrit beaucoup de poésie torturée ces deux dernières années et je voulais tout partager avec vous, donc voici la seconde partie de TTPD : The Anthology. 15 chansons supplémentaires. Et maintenant l’histoire ne m’appartient plus… elle est toute à vous ».

Un nouveau coup de force pour la chanteuse de 34 ans, qui a su se servir des réseaux sociaux pour créer un sentiment d’intimité avec son public, mais aussi pour le tenir en haleine.

Taylor Swift a ainsi pris l’habitude de distiller des informations sur ses futures sorties, et cet album n’a pas manqué d’affoler la toile, où toutes les théories à son sujet ont circulé.

Trente et un titres, soit plus de deux heures de chanson, dans lesquels Taylor Swift revient sur ses déconvenues amoureuses et exorcise ses démons, une recette qui fait son succès.

En Chine, ses fans ont pu participer à des séances d’écoute hors ligne du nouvel album dans plus de 30 villes.

Des ex, du rap et du rock

Ce onzième opus succède à une année 2023 et un début d’année 2024 de tous les records pour la vedette. Taylor Swift est devenue au début de l’année la première artiste à devenir milliardaire grâce aux seuls revenus tirés de sa musique.

En février, elle a remporté pour la quatrième fois le trophée du meilleur album de l’année aux Grammy Awards, les prestigieuses récompenses américaines de la musique.

Sa tournée mondiale, Eras Tour, devrait engranger un total de deux milliards de dollars de recettes, après avoir déjà brisé l’année dernière le plafond symbolique du milliard – une première historique. Et la chanteuse a également battu des records au box-office avec son film Eras Tour.

Mais l’année 2023 a également vu la chanteuse se séparer de l’acteur britannique Joe Alwyn après six ans de relation. Taylor Swift est ensuite sortie avec le chanteur Matty Healy du groupe de rock The 1975. Des séparations sur lesquelles elle revient dans ce nouvel album.

Le nom de l’opus serait ainsi tiré d’une discussion de groupe nommée The Tortured Man Club que le comédien tenait avec Paul Mescal et Andrew Scott, deux autres acteurs.

PHOTO PATRICK T. FALLON, AGENCE FRANCE-PRESSE Taylor Swift et Travis Kelce

En annonçant sa sortie, Taylor Swift a décrit l’album comme « une anthologie de nouvelles œuvres qui reflètent des évènements, opinions et sentiments d’un moment fugace et fataliste – qui fut à la fois sensationnel et triste à parts égales ».

Et précisé : « cette période de la vie de l’auteure est maintenant finie ».

Revenir, sans prendre de gants, sur ses anciens compagnons, est devenu une tradition pour Taylor Swift. Son actuel compagnon est la vedette du football américain Travis Kelce, récent victorieux du Super Bowl.

Dans le titre The Alchemy, Taylor Swift s’épanche sur cette relation, décrivant la montée de dopamine créée par l’état amoureux et chantant « qui sommes-nous honnêtement pour combattre l’alchimie ? ».

The Tortured Poets Department contient par ailleurs des collaborations avec le groupe de rock britannique Florence + The Machine et le rappeur américain Post Malone, qui l’accompagne sur le premier morceau Fortnight.

Trois semaines après Beyoncé

La native de Pennsylvanie écrit des chansons depuis son adolescence et fait ses débuts dans la capitale de la country, Nashville.

En s’éloignant progressivement de ce style si américain, elle grimpe dans les classements. En 2018, elle quitte le label Big Machine et rejoint Universal, sans les droits de ses précédents albums.

En réenregistrant ses premiers disques pour en reprendre le contrôle, elle réussit à convaincre ses fans et l’industrie musicale, un tour de force de plus pour cette artiste incontournable.

Avec 283 millions d’abonnés sur Instagram, elle est si influente au sein de la jeunesse américaine que le monde politique se prend à imaginer l’impact qu’elle pourrait avoir sur l’élection présidentielle de novembre.

Son nouvel album a atterri sur les plateformes trois semaines après celui d’une autre icône américaine : Beyoncé et son Cowboy Carter. Ce nouvel opus aux riches influences country pourrait se glisser comme concurrent pour les prochains Grammy. Avec peut-être, aussi, le nouvel album d’une autre vedette : Billie Eilish sort Hit Me Hard and Soft le 17 mai.