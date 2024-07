Critique de Fougue et désespoir I Musici se raconte au Domaine Forget

Si l’Orchestre symphonique de Québec et les Violons du Roy (et plus récemment l’Orchestre Métropolitain) sont des abonnés du Festival international de musique et de danse du Domaine Forget, ce n’est pas le cas d’I Musici, qui n’avait pas humé le grand air de Charlevoix depuis plusieurs années. Le concert de samedi soir, bien qu’inégal, a soulevé le modeste public qui s’était déplacé pour l’occasion.